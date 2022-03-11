Подробности о новой Acura Integra: мотор от Honda Civic Si, но с вариатором в «базе»

Премиальная марка Acura, принадлежащая компании Honda, полностью рассекретила возрождённую модель Integra для североамериканского рынка. Как и ожидалось, по части техники новинка повторила представленный ранее новый Honda Civic Si, но у премиальной модели свой дизайн и больше опций.

Прошлая Integra (она же Acura RSX) выбыла из модельной линейки японской компании в 2006 году, и вот недавно вернулась: китайская новая Honda Integra была представлена в сентябре прошлого года, американскую Acura Integra показали в ноябре в виде прототипа, а вчера состоялась премьера серийной версии.

Новая Acura Integra — это, по сути, уже знакомый нашим читателям Honda Civic Si для североамериканского рынка, но у премиальной модели кузов лифтбек, а не седан, богаче оснащение и собственный дизайн в духе последних моделей Acura: пятиугольная радиаторная решётка, «драгоценные» светодиодные фары Jewel Eye и более резкие грани кузовных поверхностей.



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В модельной линейке Acura новая Integra встанет на ступеньку выше компактного седана ILX, который сделан на платформе Сивика прошлого поколения. Integra дороже и чуть крупнее, чем ILX, хотя точные цены пока не объявлены — известно лишь, что в базовой комплектации лифтбек будет стоить около 30 тысяч американских долларов. Для сравнения скажем, что Acura ILX стоит от 27 300 долларов, Honda Civic Si — тоже от 27 300 долларов. Габаритная длина Acura Integra — 4719 мм, колёсная база — 2736 мм. У Acura ILX аналогичные размеры составляют 4628 мм и 2670 мм.



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Лаконичный интерьер нового Сивика в привязке к Acura Integra получил скульптурные наплывы на передней панели, более фигурные воздуховоды и дорогую отделку из синтетической кожи. В «базе» есть полностью виртуальный 10,2-дюймовый щиток приборов и 7,0-дюймовый мультимедийный экран. За доплату предлагаются более крупный 9,0-дюймовый мультимедийный экран, 5,3-дюймовый проекционный дисплей и аудиосистема ELS Studio с 16 громкоговорителями. Люк в крыше, спортивные передние сиденья с подогревом и комплекс электронных ассистентов водителя AcuraWatch есть уже в базовой комплектации.



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Под капотом — такая же, как у Civic Si, бензиновая 1,5-литровая «турбочетвёрка» (203 л.с., 260 Нм), но если у Сивика она сочетается только с 6-ступенчатой МКП, то у Акуры в «базе» ставится вариатор с фиксированными передаточными числами и подрулевыми лепестками ручного режима переключений. «Механика» для Акуры тоже доступна, но лишь в рамках опционального пакета A-Spec Technology Package в комплекте с самоблокирующимся дифференциалом и адаптивными амортизаторами. Привод в любом случае только передний. Динамические характеристики пока не объявлены.



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В продаже Acura Integra появится до конца весны, выпускать эту модель будут на заводе Honda в Мэрисвилле (штат Огайо), тогда как новые Сивики для Америки делают в Гринсбурге (штат Индиана).



Добавим, что в прошлом году марка Acura, по данным ресурса CarSalesBase, реализовала в США 157 408 автомобилей (на 14,9% больше, чем в 2020-м), тогда как продажи Lexus составили 304 475 шт. (+10,7%), Infiniti — 58 553 шт. (-26,4%).

