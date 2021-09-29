Возрождённая Integra: переделанный Honda Civic-седан и лифтбек Acura

Первой модель с возрожденным именем Integra еще в августе анонсировала Acura, а в начале сентября благодаря минпрому КНР выяснилось, что автомобиль с таким названием будет и в гамме Хонды. Премиум-бренд пока дразнится тизерами: только что выпущено второе изображение, подтверждающее, что к дебюту готовится лифтбек. Зато Honda опубликовала полноценные фирменные фото, и к грядущей Акуре ее модель имеет лишь опосредованное отношение, ведь материнская компания назвала Интегрой перелицованный седан Civic одиннадцатой генерации. «Четырехдверку» будут продавать исключительно в Китае, ее производством займется локальное совместное предприятие GAC Honda. При этом «мировой» новый Civic там тоже представлен, его выпускает завод Dongfeng Honda. Отметим, у двух СП уже есть несколько моделей-близнецов (например, кроссоверы CR-V и Breeze, UR-V и Avancier), но, что любопытно, у предыдущего Civic в КНР клона не было.

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От исходной «четырехдверки» новая Honda Integra отличается фарами и бамперами, также заменили радиаторную решетку, а с крышки багажника убрали массивные нижние секции фонарей. А еще только этот седан может быть окрашен в желтый или бирюзовый – в палитре «поднебесного» Civic таких цветов нет. В целом модель от GAC Honda выглядит агрессивнее донора. Длина Integra равна 4689 мм, что на 15 мм больше, чем у китайского «одиннадцатого» Civic. Остальные габариты совпадают: ширина – 1802 мм, высота – 1415 мм, колесная база – 2735 мм.



Honda Integra для Китая 1 / 5 Honda Integra для Китая 2 / 5 Honda Integra для Китая 3 / 5 Honda Integra для Китая 4 / 5 Honda Integra для Китая 5 / 5

Отдельных фотографий салона Integra пока нет, впрочем, на одной из картинок видно, что внутри седан повторил Civic: ему тоже досталась мультимедийная система с «парящим» экраном.



Модель GAC Honda точно предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 182 л.с. – такая положена и местному новому Civic. Заявлено, что для Integra предусмотрена «механика», хотя исходный седан в Поднебесной предложен только с вариатором. «Одиннадцатый» Civic в КНР еще доступен со 129-сильной версией 1.5T, но пока неизвестно, можно ли будет купить Интегру с младшим мотором.

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В продаже Honda Integra появится до конца текущего года, цены еще не объявлены. Новый Honda Civic в Китае сегодня стоит от 129 900 до 163 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 461 000 – 1 844 000 рублей по актуальному курсу.



Что же касается лифтбека Acura Integra, то эта модель адресована в основном североамериканскому рынку, премьера намечена на следующий год. Скорее всего, премиальная «пятидверка» будет унифицирована все с тем же Civic.

Acura Integra для Америки 1 / 2 Acura Integra для Америки 2 / 2

В России не был представлен и прежний Сивик, новый мы тоже не увидим, как и остальные автомобили Honda: со следующего года компания сворачивает это направление бизнеса на нашем рынке. Премиальный суббренд Хонды к нам возвращаться тоже не собирается.

