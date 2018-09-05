05 Сен Теперь и младшенький: седан ILX последним из линейки Acura примерил новое «лицо»

Два года назад Acura представила концепт Precision, который и задал новое направление дизайна марки. Первым «лицо» прототипа в том же 2016-м примерил кроссовер MDX, следом в Китае дебютировал компактный «паркетник» CDX (доступен только в Поднебесной). В прошлом году новый «фейс» достался седанам TLX и RLX, в начале 2018-го — «паркетнику» RDX. Сегодня же Acura рассекретила последнюю массовую модель, внешний облик которой выполнен по мотивам Precision, — «четырехдверку» ILX, самую доступную в гамме. Напомним, этот седан построен на базе прежнего Honda Civic.

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Младший седан обзавелся фамильной радиаторной решеткой, новыми фарами с семью светодиодами вместо прежних пяти, другими бамперами и фонарями. Также была расширена палитра цветов кузова. В салоне – иные кресла, появились новые материалы отделки, у мультимедиа-системы обновили ПО.

1 / 4 Обновленный Acura ILX, версия A-Spec 2 / 4 Обновленный Acura ILX, версия A-Spec 3 / 4 Обновленный Acura ILX, версия A-Spec 4 / 4 Обновленный Acura ILX, версия A-Spec

Пока Acura показала посвежевший ILX только в «оспортивленной» версии A-Spec, особенности такого седана: затемненные хромированные детали спереди, черные спойлер на крышке багажника и 18-дюймовые диски, алюминиевые накладки на педалях. Во всех вариантах исполнения обновленного седана имеется комплекс ассистентов Acura Watch, в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, предотвращения выезда на обочину.

1 / 2 Обновленный Acura ILX, версия A-Spec 2 / 2 Обновленный Acura ILX, версия A-Spec

Двигатель прежний: модель оснащается четырехцилиндровым «атмосферником» 2.4 i-VTEC мощностью 204 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и гидротрансформатором.

На американский рынок – главный для Acura – модернизированный седан выйдет в октябре текущего года, цена пока не объявлена. Дореформенный ILX в США обойдется минимум в 28 100 долларов (без учета доставки и налогов), что эквивалентно примерно 1 921 000 рублей по актуальному курсу.

1 / 3 Дореформенный Acura ILX A-Spec 2 / 3 Дореформенный Acura ILX A-Spec 3 / 3 Дореформенный Acura ILX A-Spec

В Штатах продажи «четырехдверки» падают: в 2017-м реализовано 11 757 таких автомобилей, тогда как в 2016 году ILX разошелся тиражом в 14 597 экземпляров. Для сравнения, дилеры Mercedes в прошлом году продали в США 20 669 седанов CLA, а Lexus IS в 2017-м обрел 26 482 владельцев.

Российский рынок премиум-бренд покинул в 2016-м, возвращение Acura в нашу страну не планируется.