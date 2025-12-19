Американский Honda Accord слегка обновлён к 2026 модельному году на фоне спада продаж

Ещё довольно молодой среднеразмерный седан Honda Accord одиннадцатого поколения пока не заслужил в США полноценного рестайлинга, но получил к 2026 модельному году несколько косметических и функциональных обновок, цены при этом практически не изменились.

«Одиннадцатый» Accord справил премьеру в ноябре 2022 года в США, но сейчас главным потребителем этой модели является Китай, причём в Китае Аккордов, по сути, два: тот, что собирает совместное предприятие GAC Honda, называется Accord, а версия от Dongfeng Honda получила имя Inspire. Китайский «одиннадцатый» Accord (который от GAC Honda) существенно отличается от американского дизайном, причём минувшей весной он пережил первый рестайлинг, а вот американский Accord перешёл в 2026 модельный год в дореформенном виде и с прежней техникой, есть лишь точечные изменения, призванные сделать эту теряющую популярность модель более привлекательной.

За первые три квартала этого года Honda Accord разошёлся в США тиражом 109 677 шт. (-12% по сравнению с АППГ). Для сравнения скажем, что продажи Toyota Camry за тот же период составили 234 426 шт. (+3%), Nissan Altima — 76 294 шт. (-12%), Hyundai Sonata — 45 914 (-5,2%), Kia K5 — 52 581 шт. (+84,7%).

В целом сегмент непремиальных среднеразмерных седанов считается в США депрессивным, но это больше маркетинговое клише, чем реальность — просто автопроизводители стремятся заменять такие седаны кроссоверами, так как у кроссоверов больше маржа. Снижение спроса на Honda Accord можно объяснить слегка пенсионерским дизайном и отсутствием версий с полным приводом, какие есть у Camry и Алтимы.

Чтобы Accord казался менее пенсионерским, Honda добавила комплектациям Sport Hybrid и Sport-L Hybrid наружный чёрный глянцевый декор (шильдики, зеркала, окантовки окон, плавничок антенны на крыше, спойлер на крышке багажника), а вторая снизу комплектация SE теперь идёт в комплекте с новыми 19-дюймовыми колёсами «агрессивного дизайна» вместо прежних 17-дюймовых.

В салоне появились новый базовый мультимедийный экран на 9 дюймов вместо прежнего 7-дюймового (дорогим версиям по-прежнему положен 12,3-дюймовый), беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также полочка с 15-ваттной беспроводной зарядкой для смартфона. Приборный щиток во всех комплектациях виртуальный 10,2-дюймовый, в топовой комплектации Touring он дополнен 6-дюймовым проекционным экранчиком на лобовом стекле.

Силовые установки прежние. Младшие комплектации LX и SE оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором (195 л.с., 260 Нм) в паре с вариатором, который умеет имитировать переключение передач — функция в техническом плане бессмысленная, но с ней автомобиль субъективно воспринимается более динамичным.

Все остальные комплектации имеют гибридную силовую установку, состоящую из работающего по циклу Аткинсона 2,0-литрового бензинового «атмосферника» и двух электродвигателей в составе электромеханического вариатора. Максимальная совокупная отдача такой силовой установки — 207 л.с. и 335 Нм. Привод во всех комплектациях только передний.

Цены на Honda Accord при переходе в 2026 модельный год повысились чисто символически — на 100-155 долларов в зависимости от комплектации. Базовый Accord LX с учётом доставки теперь стоит от 29 590 долларов, топовый Accord Touring — от 40 645 долларов.