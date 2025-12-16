Nissan Altima 2026 модельного года: без рестайлинга, всего две версии, зато есть полный привод

Компания Nissan представила четырехдверку Altima нового модельного года, адресованную Штатам. Американцам седан теперь доступен всего в двух комплектациях, при этом для топ-версии еще предусмотрен дизайн-пакет Midnight Edition. Модель предложена с безальтернативным атмосферником.

В актуальном поколении большой седан Nissan Altima пребывает с 2018 года, первую полномасштабную модернизацию провели в 2022-м. В ноябре года нынешнего в Китае стартовала еще раз существенно переработанная четырехдверка, причем вместе с дизайном «поднебесная» версия сменила и имя: из Altima она вновь превратилась в Teana. Ну а теперь дебютировала американская Альтима 2026 модельного года. И ее второй рестайлинг не коснулся – предназначенной для США четырехдверке лишь пересмотрели линейку комплектаций. Также отметим, что в Штатах седан Nissan Altima в «минусе»: по итогам января-сентября 2025-го (в Америке Nissan публикует статистику раз в квартал) продажи сократились на 12% до 76 294 штук.

Если седан 2025 модельного года представлен в четырех комплектациях, то у Altima-2026 всего две версии – SV и SR. Из гаммы убрали самые дешевое и богатое исполнения – S и SL соответственно. У варианта SV нового оборудования нет. В арсенале такой четырехдверки значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, 7-дюймовый дисплей в приборке (сами приборы – аналоговые), тканевая обивка, обычный круиз-контроль. За доплату для Nissan Altima SV можно заказать пакеты Special Edition и Premium, первый включает планшет мультимедиа на 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль и люк в крыше, второй – это 19-дюймовые колеса, подогрев передних сидений и расширенный комплекс систем безопасности.

Версия SR в 2026 модельном году по умолчанию имеет крупный тачскрин мультимедиа (те же 12,3 дюйма) и беспроводную зарядку для телефона (прежде это были опции). Как и раньше, в списке оборудования этого исполнения еще есть спортивная подвеска, 19-дюймовые диски и спортивные кресла. За доплату предусмотрен пакет Premium: панорамная крыша, «кожа», подогрев руля и передних сидений, аудиосистема Bose с 9 динамиками, камеры кругового обзора. Наконец, для Altima SR-2026 можно выбрать новый пакет Midnight Edition, он включает выполненные в черном цвете V-образную вставку на радиаторной решетке, 19-дюймовые колеса и крышу, а также затемненные окантовку стекол и эмблемы.

В новом модельном году технику реформы не затронули. Еще в 2024-м предназначенный для Штатов седан Nissan Altima лишился 251-сильной турбочетверки 2.0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия. Ныне модель доступна исключительно с атмосферным мотором 2.5 и вариатором. Зато в отличие от китайских прежней Altima (она все еще в строю) и новой Teana американский седан все так же бывает не только с передним, но и с полным приводом. Причем полноприводными за доплату могут быть обе оставшиеся комплектации. Мотор адресованной США Altima 2WD выдает 191 л.с., мощность двигателя Altima 4WD – 185 л.с.

Понятно, что после исчезновения базовой комплектации седан стал дороже. Впрочем, «плюс» не такой уж внушительный. Без учета налогов и доставки Nissan Altima-2026 обойдется в 27 580 – 30 480 долларов (около 2,2 млн – 2,4 млн рублей по текущему курсу). Судя по американскому потребительскому сайту Nissan, седаны предыдущего модельного года еще есть в продаже, цена такой Altima – от 27 000 долларов (2,14 млн рублей).