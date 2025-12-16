Новинки ×
  • Nissan Altima 2026 модельного года: без рестайлинга, всего две версии, зато есть полный привод

Nissan Altima 2026 модельного года: без рестайлинга, всего две версии, зато есть полный привод

16.12.2025 656 0 0
Nissan Altima 2026 модельного года: без рестайлинга, всего две версии, зато есть полный привод

Компания Nissan представила четырехдверку Altima нового модельного года, адресованную Штатам. Американцам седан теперь доступен всего в двух комплектациях, при этом для топ-версии еще предусмотрен дизайн-пакет Midnight Edition. Модель предложена с безальтернативным атмосферником.

В актуальном поколении большой седан Nissan Altima пребывает с 2018 года, первую полномасштабную модернизацию провели в 2022-м. В ноябре года нынешнего в Китае стартовала еще раз существенно переработанная четырехдверка, причем вместе с дизайном «поднебесная» версия сменила и имя: из Altima она вновь превратилась в Teana. Ну а теперь дебютировала американская Альтима 2026 модельного года. И ее второй рестайлинг не коснулся – предназначенной для США четырехдверке лишь пересмотрели линейку комплектаций. Также отметим, что в Штатах седан Nissan Altima в «минусе»: по итогам января-сентября 2025-го (в Америке Nissan публикует статистику раз в квартал) продажи сократились на 12% до 76 294 штук.

1 / 2
2 / 2

Если седан 2025 модельного года представлен в четырех комплектациях, то у Altima-2026 всего две версии – SV и SR. Из гаммы убрали самые дешевое и богатое исполнения – S и SL соответственно. У варианта SV нового оборудования нет. В арсенале такой четырехдверки значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, 7-дюймовый дисплей в приборке (сами приборы – аналоговые), тканевая обивка, обычный круиз-контроль. За доплату для Nissan Altima SV можно заказать пакеты Special Edition и Premium, первый включает планшет мультимедиа на 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль и люк в крыше, второй – это 19-дюймовые колеса, подогрев передних сидений и расширенный комплекс систем безопасности.

Версия SR в 2026 модельном году по умолчанию имеет крупный тачскрин мультимедиа (те же 12,3 дюйма) и беспроводную зарядку для телефона (прежде это были опции). Как и раньше, в списке оборудования этого исполнения еще есть спортивная подвеска, 19-дюймовые диски и спортивные кресла. За доплату предусмотрен пакет Premium: панорамная крыша, «кожа», подогрев руля и передних сидений, аудиосистема Bose с 9 динамиками, камеры кругового обзора. Наконец, для Altima SR-2026 можно выбрать новый пакет Midnight Edition, он включает выполненные в черном цвете V-образную вставку на радиаторной решетке, 19-дюймовые колеса и крышу, а также затемненные окантовку стекол и эмблемы.

В новом модельном году технику реформы не затронули. Еще в 2024-м предназначенный для Штатов седан Nissan Altima лишился 251-сильной турбочетверки 2.0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия. Ныне модель доступна исключительно с атмосферным мотором 2.5 и вариатором. Зато в отличие от китайских прежней Altima (она все еще в строю) и новой Teana американский седан все так же бывает не только с передним, но и с полным приводом. Причем полноприводными за доплату могут быть обе оставшиеся комплектации. Мотор адресованной США Altima 2WD выдает 191 л.с., мощность двигателя Altima 4WD – 185 л.с.

Понятно, что после исчезновения базовой комплектации седан стал дороже. Впрочем, «плюс» не такой уж внушительный. Без учета налогов и доставки Nissan Altima-2026 обойдется в 27 580 – 30 480 долларов (около 2,2 млн – 2,4 млн рублей по текущему курсу). Судя по американскому потребительскому сайту Nissan, седаны предыдущего модельного года еще есть в продаже, цена такой Altima – от 27 000 долларов (2,14 млн рублей).

седан США авторынок новинки Nissan Nissan Altima Nissan Teana
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Синтетика для автомобиля – выбор экспертов Специалисты объяснили, какое моторное масло обеспечивает надежный запуск и стабильную работу двигателя. 1351 2 0 15.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку Когда очередной электрокар анонсируют как революцию, которая изменит всё, вспоминаешь о том, что автомобиль – это не только про скорость, но и про способность доехать туда, куда планировал,... 1377 13 2 15.12.2025
Статьи / История Французские амбиции, английский опыт и американский мотор: история создания Monica 560 Если в начале ХХ века Франция была одним из лидеров мирового автопрома, то после Второй мировой войны она откатилась на вторые роли. Причиной этому стали послевоенные проблемы страны: постоя... 925 2 3 14.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74469 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45188 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16967 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку
7 Автогигант Stellantis может избавиться от нескольких марок
4 Новый «маленький» Гелендваген: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings