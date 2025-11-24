Nissan Teana выходит на рынок: новый дизайн и старые моторы

Компания Nissan запустила в продажу четырехдверку с возрожденным именем Teana. Технику модель унаследовала от китайской Altima, рестайлинговой версией которой она, по сути, и является.

Название Teana марка Nissan убрала в архив в 2018-м – носивший его прежде крупный седан тогда решили продавать под общим названием Altima, которое до этого использовалось только в Северной Америке. В августе нынешнего года стало известно о том, что марка решила вернуть Теану на рынок: тогда в базе Минпрома КНР появился сертификат четырехдверки с таким обозначением и с новым дизайном. В том же месяце модель показали на фирменных картинках, интерьер раскрыли в конце октября. Ну а на проходящем сейчас в Гуанчжоу автосалоне были озвучены комплектации и цены и дан старт продажам.

Кстати, еще на первом этапе продвижения Teana было объявлено о том, что седан поступит в продажу с «фамилией» Plus. Однако затем от использования «приставки» все же отказались. Также напомним, что совсем новой разработкой модель не является – это второй рестайлинг китайской Альтимы актуального поколения. Как и раньше, за выпуск машин для Поднебесной отвечает СП Dongfeng Nissan.

От Altima седан Teana отличается оформлением передка и кормы. Модель получила новые фары, которые вдобавок объединены между собой светящейся полоской. Еще заменили радиаторную решетку и бамперы. Задние фонари отныне в виде единой плашки, в середине которой красуется светящаяся надпись Nissan.

Длина Nissan Teana равна 4920 мм, что на 14 мм больше, чем у Altima для КНР. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1850 мм, высота – 1447 мм, колесная база – 2825 мм. Седану положены 17- или 19-дюймовые диски.

Салон полностью новый. Teana достались другие передняя панель, карты дверей, руль, центральный тоннель и селектор коробки. Уже в базе идут полноценная виртуальная приборка на 10,25 дюйма и новая мультимедийная система с планшетом диагональю 15,6 дюйма (китайская Nissan Altima имеет тачскрин на 12,3 дюйма). Мультимедиа Теаны работает на операционке HarmonySpace 5.0 от фирмы Huawei. Причем новый седан Nissan стал первым чисто бензиновым автомобилем в Китае, использующим эту ОС: прежде HarmonySpace 5.0 имели только электрифицированные модели. Отдельного блока управления «климатом» больше нет – настройки вшиты в тачскрин. Хотя под центральными дефлекторами обдува все же оставили ряд физических дублирующих клавиш.

Техника перешла с местной Altima. В трех из четырех доступных к покупке комплектаций седан Nissan Teana оснащен атмосферником 2.0 мощностью 156 л.с. (197 Нм). Топ-версия предложена с турбочетверкой 2.0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, которая выдает 243 л.с. и 371 Нм. Оба мотора сочетаются с вариатором.

В списке стандартного оборудования самого дешевого седана помимо упомянутых выше дисплеев также значатся: обычный люк в крыше, обивка из экокожи, двухзонный климат-контроль, аудиосистема от Huawei с 15 динамиками, камера заднего вида, круиз-контроль. В следующей версии появляются панорамный люк, натуральная кожа, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, подогрев руля, штатный видеорегистратор. Предтоповое и топовое исполнения – это беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, два дополнительных динамика в подголовнике водительского кресла, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой.

Без учета акций седан Nissan Teana обойдется в 139 900 – 167 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу. Прежняя Nissan Altima пока еще в строю, и она дороже – от 179 800 юаней (2 млн рублей). Изменится ли североамериканская Альтима по подобию китайской Теаны — информации пока нет.