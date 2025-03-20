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Представлен обновлённый Honda Accord: седану добавили агрессии

20.03.2025 583 0 1

Компания Хонда объявила о старте продаж модернизированной четырехдверки Accord. Правда, пока такая модель доступна лишь в одной стране, да и там рестайлинг затронул не все версии.

Седан Honda Accord актуального одиннадцатого поколения дебютировал под конец 2022 года в США, но полномасштабный выход на глобальный рынок состоялся лишь в 2023-м. Тем не менее Honda решила освежить модель. Вот только первыми обновленный Accord получили не американцы, а китайцы. В Поднебесной, напомним, предложены четырехдверки локального производства, их выпуск налажен на заводе СП GAC Honda.

Обновленный чисто бензиновый Honda Accord для Китая
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Обновленный чисто бензиновый Honda Accord для Китая
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Обновленный чисто бензиновый Honda Accord для Китая
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Обновленный чисто бензиновый Honda Accord для Китая
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Обновленный чисто бензиновый Honda Accord для Китая
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Рестайлингу пока подвергли лишь чисто бензиновый Accord с двойной «фамилией» Sport Turbo – у подзаряжаемого гибрида e:PHEV дизайн прежний. Да и «традиционный» седан обновлен не во всех версиях: реформы не затронули самую дорогую комплектацию. Остальные же исполнения получили более агрессивный передний бампер и новую радиаторную решетку с хромированными «штрихами». Корма прежняя, разве что эмблема Хонды на объединяющей фонари плашке стала чуть крупнее. Еще расширена палитра цветов кузова.

Обновленный чисто бензиновый Honda Accord для Китая

Длина китайского обновленного Honda Accord равна 4990 мм, что на 10 мм больше, чем у машин со старым обликом. Остальные габариты не изменились: ширина – 1862 мм, высота – 1449 мм, колесная база – 2830 мм.

Обновленный чисто бензиновый Honda Accord для Китая
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Обновленный чисто бензиновый Honda Accord для Китая
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Интерьер тоже прежний. Тут виртуальная приборка на 10,2 дюйма и отдельно стоящий планшет мультимедиа диагональю 12,3 дюйма. В списке стандартного оборудования чисто бензинового Honda Accord также значатся обычный люк в крыше и климат-контроль. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Дорогие версии – это еще подогрев и вентиляция передних сидений, панорамный люк. Наконец, топовый седан – со старым дизайном – вдобавок имеет расширенный комплекс систем безопасности Honda Sensing 360+.

Салон гибридного Honda Accord для Китая. У традиционной модели практически такой же интерьер

Технику менять не стали. «Традиционный» Honda Accord оснащен турбочетверкой 1.5 мощностью 192 л.с. (260 Нм) и вариатором. Установка гибрида Accord e:PHEV с прежним экстерьером включает работающий по циклу Аткинсона атмосферник 2.0, электромотор и батарею емкостью 17,7 кВт*ч.

Актуальный гибридный Honda Accord e:PHEV для Китая. Традиционный седан раньше в целом выглядел так же
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Актуальный гибридный Honda Accord e:PHEV для Китая. Традиционный седан раньше в целом выглядел так же
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Актуальный гибридный Honda Accord e:PHEV для Китая. Традиционный седан раньше в целом выглядел так же
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Компания GAC Honda оставила Accord старый прайс-лист. Бензиновый седан с агрессивным обликом стоит 179 800 – 214 800 юаней (около 2,08 млн – 2,5 млн рублей по текущему курсу), топовая дореформенная четырехдверка обойдется в 238 800 юаней (2,8 млн рублей). Гибрид стоит 226 800 – 258 800 юаней (2,6 млн – 3 млн рублей). Пока неизвестно, когда обновится Honda Accord e:PHEV, да и обновится ли вообще. Нет данных и о сроках премьеры модернизированного седана в других странах. К слову, за пределами Китая у Accord может оказаться своя программа рестайлинга.

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