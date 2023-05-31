Гибридные авто ×
  • Honda Accord стал агрессивнее и сменил имя: раскрыт седан Inspire нового поколения

Honda Accord стал агрессивнее и сменил имя: раскрыт седан Inspire нового поколения

31.05.2023 97 0 0

Между собой «четырехдверки» отличаются внешне, а вот салон и техника у них общие.

Имя Inspire компания Honda возродила в 2018 году в Китае для аналога тогдашнего Accord. Дело в том, что глобальный Аккорд в этой стране выпускает совместное предприятие Хонды и компании GAC, тогда как вторую «четырехдверку» делает другое СП – Dongfeng Honda. «Мировой» седан уже сменил поколение, а теперь пришла очередь и Honda Inspire. Сам производитель пока лишь распространил фото новинки, но ранее модель появилась в базе китайского минпрома, так что основные характеристики известны.

Honda Inspire нового поколения
1 / 5
Honda Inspire нового поколения
2 / 5
Honda Inspire нового поколения
3 / 5
Honda Inspire нового поколения
4 / 5
Honda Inspire нового поколения
5 / 5

Как и в предыдущем поколении, Accord и Inspire отличаются дизайном экстерьера. У последнего седана – более агрессивные бамперы, также ему досталась радиаторная решетка с вертикальными клиньями. А еще у Honda Inspire оригинальные задние фонари – без объединяющей плашки. Длина «четырехдверки» новой генерации составляет 4979 мм, что всего на 1 мм меньше, чем у китайского свежего Аккорда (показатель прежнего Inspire – 4924 мм). Остальные габариты совпадают: ширина – 1862 мм, высота – 1449 мм, колесная база – 2830 мм.

Honda Inspire нового поколения

Внутри седаны в целом повторяют друг друга, разве что у Honda Inspire дефлекторы обдува не стали прятать в сетчатую полоску – их сделали отдельными. Обе модели имеют виртуальную приборку и мультимедиа-систему с крупным экраном, возвышающимся над передней панелью. Брату Аккорда тоже положен комплекс систем безопасности Honda Sensing 360 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе и т.д.).

Honda Inspire нового поколения
1 / 2
Honda Inspire нового поколения
2 / 2

Техника общая. «Традиционные» седаны оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 192 л.с., которая комплектуется вариатором. Подзаряжаемые гибриды (такой новый Inspire и запечатлен на фирменных картинках) получили установку e:PHEV на основе работающего по циклу Аткинсона «атмосферника» 2.0 (148 л.с.): батареи емкостью 17,7 кВт*ч должно хватить на 82 км пробега в чисто электрическом режиме (по циклу WLTC).

Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан)
1 / 7
Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан)
2 / 7
Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан)
3 / 7
Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан)
4 / 7
Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан)
5 / 7
Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан)
6 / 7
Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан)
7 / 7

Полноценную презентацию Honda Inspire нового поколения проведут в Китае в ближайшее время, тогда же объявят цены. Свежий бензиновый Honda Accord там сегодня стоит от 25 300 долларов (почти столько же просят и за уходящий Inspire), гибрид – от 31 800 долларов. Официально продавать брата Аккорда за пределами Поднебесной компания Хонда по-прежнему не планирует. Впрочем, не исключено, что кто-нибудь из российских дилеров впоследствии решится поставлять новый Honda Inspire по схеме параллельного импорта (как и последний Accord).

седан Китай авторынок новинки гибридные авто Honda Honda Accord

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы ДТП при буксировке: кого и когда могут признать виновным Мы уже рассказывали о том, как правильно буксировать автомобиль на мягкой сцепке и за что можно получить штраф. Сегодня же коснемся более неприятного вопроса: ДТП при буксировке. Кого могу... 220 0 1 29.05.2023
Статьи / Выбор авто Новая Lada Vesta? Десять альтернативных вариантов до 2 миллионов Год назад нечего было и мечтать о покупке новой иномарки дешевле 2 миллионов рублей и казалось, что это навсегда. Однако сейчас ситуация на рынке стабилизировалась, вышли новые сравнительно... 2182 4 0 27.05.2023
Статьи / Практика Минус датчик, плюс проблема: зачем обманывать лямбда-зонд Есть одна интересная тенденция: чем ниже падает стоимость драгметаллов, тем меньше на рынке предложений бесплатно удалить катализатор. Оно и понятно: зачем «удаляльщикам» что-то вырезать, е... 2266 1 0 26.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 13609 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 8218 12 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 6864 0 1333 03.03.2023
Change privacy settings