Honda Accord стал агрессивнее и сменил имя: раскрыт седан Inspire нового поколения

Между собой «четырехдверки» отличаются внешне, а вот салон и техника у них общие.

Имя Inspire компания Honda возродила в 2018 году в Китае для аналога тогдашнего Accord. Дело в том, что глобальный Аккорд в этой стране выпускает совместное предприятие Хонды и компании GAC, тогда как вторую «четырехдверку» делает другое СП – Dongfeng Honda. «Мировой» седан уже сменил поколение, а теперь пришла очередь и Honda Inspire. Сам производитель пока лишь распространил фото новинки, но ранее модель появилась в базе китайского минпрома, так что основные характеристики известны.

Honda Inspire нового поколения 1 / 5 Honda Inspire нового поколения 2 / 5 Honda Inspire нового поколения 3 / 5 Honda Inspire нового поколения 4 / 5 Honda Inspire нового поколения 5 / 5

Как и в предыдущем поколении, Accord и Inspire отличаются дизайном экстерьера. У последнего седана – более агрессивные бамперы, также ему досталась радиаторная решетка с вертикальными клиньями. А еще у Honda Inspire оригинальные задние фонари – без объединяющей плашки. Длина «четырехдверки» новой генерации составляет 4979 мм, что всего на 1 мм меньше, чем у китайского свежего Аккорда (показатель прежнего Inspire – 4924 мм). Остальные габариты совпадают: ширина – 1862 мм, высота – 1449 мм, колесная база – 2830 мм.



Honda Inspire нового поколения

Внутри седаны в целом повторяют друг друга, разве что у Honda Inspire дефлекторы обдува не стали прятать в сетчатую полоску – их сделали отдельными. Обе модели имеют виртуальную приборку и мультимедиа-систему с крупным экраном, возвышающимся над передней панелью. Брату Аккорда тоже положен комплекс систем безопасности Honda Sensing 360 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе и т.д.).



Honda Inspire нового поколения 1 / 2 Honda Inspire нового поколения 2 / 2

Техника общая. «Традиционные» седаны оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 192 л.с., которая комплектуется вариатором. Подзаряжаемые гибриды (такой новый Inspire и запечатлен на фирменных картинках) получили установку e:PHEV на основе работающего по циклу Аткинсона «атмосферника» 2.0 (148 л.с.): батареи емкостью 17,7 кВт*ч должно хватить на 82 км пробега в чисто электрическом режиме (по циклу WLTC).



Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан) 1 / 7 Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан) 2 / 7 Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан) 3 / 7 Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан) 4 / 7 Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан) 5 / 7 Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан) 6 / 7 Предыдущий Honda Inspire и новый Honda Accord (белый седан) 7 / 7

Полноценную презентацию Honda Inspire нового поколения проведут в Китае в ближайшее время, тогда же объявят цены. Свежий бензиновый Honda Accord там сегодня стоит от 25 300 долларов (почти столько же просят и за уходящий Inspire), гибрид – от 31 800 долларов. Официально продавать брата Аккорда за пределами Поднебесной компания Хонда по-прежнему не планирует. Впрочем, не исключено, что кто-нибудь из российских дилеров впоследствии решится поставлять новый Honda Inspire по схеме параллельного импорта (как и последний Accord).

