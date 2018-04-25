Honda возродила Inspire в качестве китайского родственника Accord

Производство Inspire начнут во второй половине текущего года только для китайского рынка.

В рамках Пекинского автосалона Honda представила седан Inspire, фактически переименованный Accord десятого поколения.

Ранее японский производитель выпускал модель Inspire с 1989 по 2012 годы. Она продавалась только на внутреннем рынке. Ее последнее поколение являлось перелицованной моделью Accord для американского рынка. Японцы решили повторить идею, только теперь для рынка Китая.

Седан Honda Accord десятого поколения сегодня в Китае выпускается совместным предприятием GAC-Honda. Пока доступны в продаже только бензиновые варианты, но вскоре выйдет и гибридная версия. А представленный седан Honda Inspire, который является тем же Accord только с измененными элементами экстерьера, будет выпускать другое СП — Dongfeng Honda. Кстати, Inspire также является преемником оригинальной модели Spirior.

Honda Inspire отличается от Accord иными бамперами, решеткой радиатора, накладками на порогах и измененными задними фонарями. На стенде в Пекине Inspire был представлен как концепт. У него все стекла затонированы. Доступа в салон автомобиля нет. Также представители производителя не объявили технических подробностей.

По опыту с другими близнецами Honda на китайском рынке, ожидается, что Inspire получит всю моторную гамму от десятого Accord. В Китае он продается с полуторалитровым бензиновым турбомотором в двух версиях: на 177 и 194 лошадиных сил. Вскоре появится гибридная версия i-MMD с двухлитровым атмосферным двигателем и двумя электромоторами. У компании Honda в Китае два совместных предприятия, которые выпускают одни и те же модели только под разными названиями. Так на рынке Поднебесной присутствуют следующие близнецы: кроссоверы UR-V и Avancier, компактные кроссы XR-V и Vezel, минивэны Odyssey и Elysion, а также компакты Greiz и City.

В России Honda пока не планирует продавать седан Accord десятого поколения, вместо этого она сосредоточилась на кроссоверах CR-V и Pilot.