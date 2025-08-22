Концепткар ×
  • Минивэн Chrysler Pacifica прикинулся внедорожником: версия Grizzly Peak для турпоходов

Минивэн Chrysler Pacifica прикинулся внедорожником: версия Grizzly Peak для турпоходов

22.08.2025 342 0 0

Увеличенный дорожный, «зубастые» шины, дополнительный свет, куча места для снаряжения плюс стандартный полный привод в сочетании с бензиновым V6 могут сделать Chrysler Pacifica Grizzly Peak отличным компаньоном для вылазок на дикую природу. Пока что версия Grizzly Peak представлена в статусе концепта, но если клиентам Chrysler она понравится, то серийный кроссвэн не заставит себя долго ждать.

Дебютировавший в 2016 году минивэн Pacifica является сейчас единственной, по сути, моделью Chrysler, других не осталось. Вторая действующая модель, Voyager — это всего лишь бюджетная разновидность Pacifica. Нынешнее руководство Stellantis не очень довольно тем фактом, что Chrysler превратился в сугубо минивэнный бренд, но ничего другого пока предложить не может — будущее марки по-прежнему внятно не сформулировано, о чём мы рассказывали в июне, когда Chrysler отмечал 100-летний юбилей с момента основания.

1 / 2
2 / 2

Отсутствие полноценных новинок сказывается на продажах Chrysler: в первой половине текущего года марка реализовала в США 58 244 автомобиля, что на 22% меньше продаж в январе-июне 2024 года. Концепт Grizzly Peak — это попытка предложить клиентам хоть что-нибудь новое, пока начальство решает, в каком направлении марка пойдёт дальше.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Название Grizzly Peak отсылает к одноимённому мысу высотой 4094 м в горах Колорадо, летом к Гризли-Пику приезжает много туристов с палатками и забирается на гору. Chrysler полагает, что Pacifica Grizzly Peak идеально подойдёт для таких поездок — позволит взять с собой всё необходимое, в том числе альпинистское снаряжение, и не завязнет на грунте.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Напомним, что полный привод минивэн Pacifica обрёл в 2020 году по многочисленным просьбам клиентов, но сочетается он только с 3,6-литровым бензиновым V6 (291 л.с., 355 Нм) и 9-ступенчатым «автоматом», а plug-in гибридная Pacifica бывает только переднеприводной. За основу версии Grizzly Peak взят полноприводный минивэн в средней комплектации Limited. Передняя подвеска приподнята на 63 мм, задняя — на 70 мм, 18-дюймовые колёса обуты в 31-дюймовые «зубастые» шины BFGoodrich All Terrain T/A KO2. Кузов по нижнему периметру получил защитную оклейку чёрного цвета.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

К другим особенностям концепта относятся матовая краска Arktos для кузова, экспедиционный багажник на крыше, раскладной тент для пикника, светодиодная «люстра» TYRI, жёлтые противотуманные фары Baja Designs LP4 и брызговики Mopar. Из салона ﻿удалён третий ряд сидений, на его место пристроена панель-заглушка, на стенке багажника есть полноценная бытовая розетка мощностью 450 Вт. Кожаные сиденья имеют контрастную серо-белую обивку с оранжевыми вставками, прострочка руля и ремни безопасности тоже выполнены в оранжевом цвете. На пол уложены всепогодные коврики Mopar.

Добавим, что стандартная Pacifica Limited AWD сейчас стоит в США от 54 560 долларов с учётом доставки. Версия Grizzly Peak, если станет серийной, вряд ли будет стоить менее 60 000 долларов.

минивэн кроссовер концепты новинки концепткар Chrysler Chrysler Pacifica
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Выбор авто Exeed RX и компания: как купить премиальный кроссовер на выгодных условиях Кросс-купе – это тип кузова, который решает сразу две задачи: получить удобный современный автомобиль на каждый день и выделиться в потоке. Поэтому спрос на такие модели остается сравнительн... 356 1 0 22.08.2025
Статьи / Гаджеты Почти как в Голливуде: тестируем первую советскую автосигнализацию с радиобрелоком В конце 80-х и начале 90-х годов в СССР уже можно было купить сингапурские и тайваньские автосигнализации с удобными радиобрелоками и громкими пьезосиренами. Стоили они дорого, но могли дари... 349 0 0 21.08.2025
Статьи / Заводы Новый цех мехобработки завода Haval: алмазные россыпи и толщина волоса На расположенном в Тульской области заводе Haval открылся цех механической обработки корпусных деталей: блока цилиндров и головки блока цилиндров. Все подробности о новом предприятии – в наш... 1059 8 0 20.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8718 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8279 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7596 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
14 Иранская тонировка – угроза нации или способ пополнить бюджет?
8 Новый цех мехобработки завода Haval: алмазные россыпи и толщина волоса
5 С завода – в грязь: тест-драйв Нива Тайга компании Промтех
Новые комментарии
Change privacy settings