Chrysler отмечает вековой юбилей на фоне очень туманных перспектив

На прошлой неделе, а именно 6 июня, американской марке Chrysler, ныне входящей в корпорацию Stellantis, исполнилось 100 лет. Круглую дату будут отмечать пышно в течение всего года, но куда движется марка Chrysler, до сих пор непонятно.

Основанная в 1925 году Уолтером Крайслером компания Chrysler прошла гигантский путь и справедливо считается одним из столпов американского автопрома, в прошлом она считалась техническим новатором, производила как роскошные, так и массовые модели для всего мира, а сегодня редуцирована до одного из брендов Stellantis и выпускает, по сути, одну модель — минивэн Pacifica. Вторая модель, Voyager — это всего лишь бюджетная разновидность Pacifica. Производятся минивэны Pacifica и Voyager на заводе Stellantis в канадском Виндзоре (провинция Онтарио), а в США у Chrysler осталась только штаб-квартира в Оберн-Хилс (штат Мичиган), 1500 сотрудников которой на прошлой неделе вышли на зелёную лужайку и выстроились в цифру 100 в честь векового юбилея Chrysler.

Между тем главное начальство на прошлой неделе прикатило именно в канадский Виндзор, а не в Оберн-Хилс — это свеженазначенный гендиректор Stellantis Антонио Филоса и гендиректор Chrysler Кристин Фьюэлл, они пообщались с рабочими и поучаствовали в местной групповой фотосессии. При всех трудностях, которые сегодня переживает Stellantis, заводу в Виндзоре в ближайшие годы ничего не угрожает, помимо минивэнов Pacifica/Voyager здесь производятся новенькие лифтбеки Dodge Charger.

Женщина в центре кадра — это гендиректор Chrysler Кристин Фьюэлл, а справа от неё в синем пиджаке — новый гендиректор Stellantis Антонио Филоса.

В 2024 году продажи Chrysler в США составили 124 683 автомобиля, что на 7% меньше продаж в 2023 году. За первый квартал этого года реализовано 35 069 машин (+1%), из которых 341 — это застоявшиеся на дилерских складах седаны Chrysler 300, производство которых завершилось ещё в 2023 году.

Будет ли у Chrysler 300 преемник, неизвестно — от Stellantis уже давно нет официальных анонсов по поводу будущих моделей Chrysler, а слухи, распространяемые инсайдерами, указывают на то, что Stellantis пока не вполне ясно представляет, что делать с легендарной американской маркой. Предыдущий гендиректор Stellantis Карлос Таварес настаивал на том, чтобы Chrysler до конца текущего десятилетия полностью переключится на электромобили, но сегодня этот вектор развития признан тупиковым — ближайшие новинки Chrysler в том или ином виде сохранят ДВС, возможно, в составе гибридных силовых установок.

Прошлогодний электрический концепт Chrysler Halcyon вряд ли станет серийным, но его отдельные черты мы всё-таки увидим в новых моделях Chrysler.

Главный дизайнер Stellantis Ральф Жиль на прошлой неделе в интервью Automotive News заявил, что Chrysler созрел для новой главы и будет пытаться расширить свою аудиторию, так как нынешний имидж производителя семейных минивэнов для американской марки слишком узок, далеко на нём не уедешь. Но какими именно будут новые модели Chrysler, Ральф Жиль не уточнил — возможно, он сам пока не знает. В начале года инсайдеры сообщали, что Chrysler остановил разработку большого электрического кроссовера, но более поздние слухи свидетельствуют о том, что большой кроссовер всё-таки будет, просто ему «прикрутят» ДВС.

Основная проблема для Chrysler заключается в том, что правление Карлоса Тавареса привело к жёсткой унификации платформ и моделей Stellantis, инженерам теперь просто негде развернуться, корпорация выпускает, по сути, одни и те же модели в разных обёртках, имея при этом очень скудную агрегатную базу. Ясно, что ближайшие новинки Chrysler будут базироваться на платформе STLA Large и, возможно, STLA Medium — других подходящих платформа у Stellantis для Chrysler сейчас просто нет, но их, конечно, можно сделать в будущем, если на то будет воля начальства и ресурсы.

Гендиректор Stellantis Антонио Филоса общается с рабочими завода в канадском Виндзоре.

Короче говоря, во второе столетие своей истории Chrysler вступает в состоянии полной неопределённости, но будем надеяться, что под началом Антонио Филосы американская марка наконец-то сформулирует внятную, привлекательную для клиентов стратегию развития и успешно её реализует.