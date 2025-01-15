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Chrysler вслед за Ford остановил разработку большого электрического кроссовера

15.01.2025 91 0 0

Один их самых проблемных брендов корпорации Stellantis пересматривает стратегию развития с поправкой на новые рыночные реалии и прекратил разработку большого электрического кроссовера на платформе STLA Large, так как не верит, что сможет заработать на нём деньги.

Из-за глобального замедления спроса на электромобили многие автопроизводители скорректировали свои стратегии развития: Ford, например, в прошлом году отказался от проекта большого электрического SUV, несмотря на то, что его разработка находилась на одной из финальных стадий, выход на рынок был запланирован на 2025 год.

Теперь и Chrysler поставил на паузу разработку электрического кроссовера на платформе STLA Large до дальнейших распоряжений — об этом со ссылкой на инсайдера сообщает интернет-ресурс Moparinsiders. Внутри Stellantis этот кроссовер обозначен индексом C6X (CA), буквы CA в нём, вероятно, означают Chrysler Airflow, то есть потенциальное коммерческое имя модели.

Концепт Chrysler Airflow образца 2022 года

В 2022 году Chrysler представил под историческим именем Airflow электрический кроссовер с намерением превратить его через пару лет в серийную модель, но впоследствии проект Airflow был скорректирован по части дизайна и размеров, под него подкатили платформу STLA Large и запланировали дебют на 2025 год.

Заморозка проекта Airflow в его второй итерации — логичное решение после отставки гендиректора Stellantis Карлоса Тавареса в минувшем декабре. Таварес настаивал на тотальной электрификации принадлежащих Stellantis брендов и хотел избавиться от легендарных бензиновых моторов V8 HEMI, чем вызвал возмущение американских клиентов Chrysler, Dodge, Jeep и Ram. Теперь, когда Тавареса нет, дочерние бренды Stellantis стараются сделать свои стратегии развития более реалистичными и приводят их в соответствие с потребностями клиентов.

Актуальный Chrysler Pacifica

В прошлом году продажи Chrysler в США составили 124 683 автомобиля, что на 7% меньше продаж в 2023 году. Основной объём пришёлся на единственную выпускающуюся модель, минивэн Pacifica — продано 107 356 шт. (-11%). Вернувшийся на рынок Chrysler Voyager разошёлся тиражом 12 033 шт., но это, по сути, разновидность минивэна Pacifica. Седан Chrysler 300 продан в количестве 5295 шт. — это складские остатки, производство Chrysler 300 завершилось ещё в 2023 году.

Концепт Chrysler Halcyon

В 2026 году Chrysler радикально обновит нынешний минивэн Pacifica и представит одноимённый электрический минивэн на платформе STLA Large. Минивэны в ближайшие годы будут «ядерным» и, по сути, единственным продуктом Chrysler, будущее других моделей пока под вопросом. В свете начавшихся пертурбаций в корпорации Stellantis непонятно, превратится ли в серийную модель прошлогодний концептуальный электроседан Chrysler Halcyon, который прочили на замену Chrysler 300. В общем, ждём новых официальных вводных.

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