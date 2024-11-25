«Зелёный» минивэн: Chrysler подтвердил разработку электрической Pacifica

Марка Chrysler на сегодняшний день входит в состав молодого автогиганта Stellantis, причём сейчас в модельном ряду, по сути, числится всего одна модель – минивэн Pacifica. Напомним, недавно на рынок в общий доступ вернулась его «бюджетная» версия с отдельным названием – Voyager. А седан Chrysler 300, хоть и числится на официальном сайте бренда, на самом деле уже отправлен в отставку (дилеры пока что продолжают распродавать остатки).

На фото: актуальный минивэн Chrysler Pacifica

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в дальнейшем линейка американской марки станет шире: так, в компании продолжают разработку кроссовера, который планируется выполнить по мотивам концепта Airflow, правда, ожидается, что это будет более крупный SUV, в основу которого ляжет платформа STLA Large. Ещё стоит ожидать преемника седана Chrysler 300 – он, вероятно, будет базироваться на шоу-каре Halcyon, который был представлен в феврале текущего года.

Масштабные перемены ждут и минивэн Pacifica: ранее стало известно о том, что модель ждёт серьёзный рестайлинг, однако такая новинка будет представлена только в 2026 году. Судя по всему, в рамках модернизации модель может получить альтернативную «начинку». Информацию о том, что марка действительно разрабатывает полностью электрическую версию Pacifica, подтвердила глава Chrysler Кристин Фьюэлл, об этом сообщает Green Car Reports.

На фото: салон Chrysler Pacifica

Информации о сроках появления Chrysler Pacifica EV, а также подробностей о технике такого минивэна пока нет. Кристин Фьюэлл лишь подчеркнула, что на будущий электровэн «оказал влияние» концепт Halcyon. Напомним, в основу февральского шоу-кара с 800-вольтовой архитектурой легла модульная платформа STLA Large, его снабдили литий-серной батареей, данных о её ёмкости, а также мощности электромоторов в компании не предоставили.

У актуальной Pacifica есть гибридные версии, правда, осенью прошлого года их выбор «сократился»: таким странным образом марка отметила 40-летие минивэнов. Так, желающим предлагаются топовый вариант Pacifica Plug-in Hybrid Pinnacle, а также исполнение попроще – Pacifica Plug-in Hybrid Select, которое пришло на смену Touring L и Limited, что были доступны в предыдущем модельном году.

Каким окажется ценник полностью электрического минивэна, станет известно позже. Согласно официальному сайту бренда, нынешнюю Chrysler Pacifica в США можно купить минимум за 39 645 долларов (эквивалентно примерно 4,13 млн рублей по текущему курсу), а за стоимость варианта с прибавкой Plug-in Hybrid стартует с отметки 51 250 долларов (около 5,34 млн рублей).

Несмотря на то, что Chrysler не является прибыльным, в Stellantis ранее подчеркнули, что не планируют продавать или ликвидировать ни один из своих 14 брендов в течение десятилетия с момента создания автогиганта. То есть Chrysler нужно улучшить показатели до 2031 года, чтобы остаться в строю.