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Минивэн Chrysler Pacifica готовится к масштабному обновлению

18.12.2023 68 0 0

Рестайлинговая модель американской марки появится не раньше 2026 года. Ранее в компании рассказали о том, что планируют задержать минивэн на конвейере до конца текущего десятилетия.

Сейчас бренд Chrysler принадлежит молодому автогиганту Stellantis, который нацелен на то, чтобы все его марки приносили прибыль. Крайслеру с его весьма скромным модельным рядом добиться этого непросто, так что он продолжает работать над расширением своей линейки, хоть и в относительно неспешном темпе.

На фото: актуальный минивэн Chrysler Pacifica

﻿На сегодняшний день модельный ряд в Штатах включает в себя всего две модели – минивэн Pacifica и седан 300, который совсем скоро отправится в отставку. На прошлой неделе стало известно о том, что топовая версия большой четырёхдверки уже снята с производства, а оставшиеся продержатся на конвейере до конца текущего года.

До появления новых моделей Chrysler придётся подождать не менее года: ближайшая премьера намечена на 2025-й. До этого времени линейка будет держаться на одном устаревшем минивэне Pacifica, который, как стало известно недавно, в компании решили продержать до конца текущего десятилетия.

Для того чтобы модель смогла продержаться до 2030-го, ей готовят масштабный рестайлинг, об этом сообщает Automotive News Canada со ссылкой на гендиректора марки Кристин Фьюэлл. Она не назвала срок выхода обновлённой версии минивэна на рынок, но пояснила, что посвежевшая Pacifica появится уже после первого электромобиля марки, а его выход намечен на 2025 год. Ожидается, что рестайлинговый минивэн появится в 2026-м.

По словам главы Chrysler, бренд сейчас «извлекает максимальную выгоду из гибрида Pacifica». Кристин Фьюэлл отметила, что продажи Pacifica ощутимо выросли в 2023 году. За первые три квартала этого года клиенты купили 112 198 единиц, что на 47,8% больше, чем за январь-сентябрь 2022-го. Предполагается, что на низкий прошлогодний результат повлияла ограниченность поставок, обусловленная «пандемическими проблемами». При этом по прогнозам Chrysler, спрос на минивэны останется стабильным в течение следующего десятилетия.

Подробностей о том, что ждёт модель в ходе грядущего масштабного рестайлинга, пока нет. Напомним, Chrysler Pacifica актуального поколения была представлена в 2016 году, а рестайлинг автомобиль пережил в 2021-м. Минувшей осенью стало известно, что он перешёл в новый модельный год: в результате Pacifica отметила 40-летие минивэнов весьма скромно: в итоге выбор гибридов ещё больше сократился.

Актуальный минивэн 2024 модельного года на домашнем рынке можно купить минимум за 39 090 долларов, а за гибридную версию просят не менее 53 425 долларов. Стоимость рестайлингового Chrysler Pacifica наверняка окажется выше, цены в компании рассекретят позже.

Сейчас компания продолжает заниматься созданием первого электромобиля Chrysler. Известно, что в его основу ляжет платформа STLA Large; в роли «зелёной» новинки выступит двухрядный кроссовер, который будет создан по мотивам концепта Airflow.

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