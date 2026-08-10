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Новый BMW X6: первые изображения

10.08.2026 6703 0 0
Новый BMW X6: первые изображения

Не так давно состоялась премьера нового поколения популярного кроссовера BMW X5, а теперь мы решили представить, какой будет его купеобразная версия с индексом Х6.

Модель Х6, породившая целый сегмент купеобразных премиальных кроссоверов, была впервые представлена в 2007 году в виде концепта, а уже в 2008 году на рынок вышла серийная версия с заводским индексом Е71. Сегодня на конвейере уже третье поколение паркетника, которое дебютировало летом 2019 года, а в начале 2023 года вместе с моделью Х5 получило плановый рестайлинг.

Нынешний BMW X6 (G06)
Нынешний BMW X6 (G06)
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Нынешний BMW X6 (G06)
Нынешний BMW X6 (G06)
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Нынешний BMW X6 (G06)
Нынешний BMW X6 (G06)
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Фотографий прототипов модели следующей генерации пока не было, однако мы можем ориентироваться на Х5 последнего поколения, продемонстрированный в конце июня этого года. Есть вероятность, что Х6 получит оригинальное оформление «ноздрей» по аналогии с нынешним кроссовером. Как и во всех предыдущих поколениях модели, крыша на рендерах сделана более низкой, а её плавный ниспадающий силуэт станет основным визуальным отличием новой версии. Под вопросом остаётся форма задних боковых окон — мы изобразили вариант в стилистике нового Х5. Скорее всего, фонари и дизайн заднего бампера будут аналогичны традиционному кроссоверу (схожая ситуация с купеобразным кроссовером BMW iX4, прототипы которого уже неоднократно были замечены во время испытаний).

Рендер нового BMW X6

В плане технических особенностей также можно ориентироваться на новый Х5, который построен на модернизированной версии платформы CLAR. По габаритам он стал крупнее по всем параметрам, кроме ширины, больше всего выросла длина (на 72 мм — до 4994 мм) и колёсная база (на 60 мм — до 3035 мм). Силовые установки Х6 наверняка позаимствует у родственного кроссовера, который предлагается аж с пятью вариантами начинки: бензиновыми и дизельными моторами, подключаемыми гибридными, полностью электрическими, а также водородными установками.

Рендер нового BMW X6

Премьера нового BMW X6 может состояться в следующем году. Между тем, в конце прошлого месяца дебютировала удлинённая версия X5 L для китайского рынка.

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