Кроссовер BMW iX4: новые изображения

12.05.2026 2859 0 1
Баварская компания готовит новый купеобразный кроссовер, и свежие шпионские фотографии позволяют лучше рассмотреть основные особенности его внешнего вида.

В начале осени прошлого года состоялась премьера электрического кроссовера BMW iX3 второго поколения, ставшего первой серийной моделью, выполненной в новом стиле марки Neue Klasse (кстати, он же опередил всех в конкурсе Лучший автомобиль в мире-2026). А в скором времени к нему присоединится и купеобразная версия с индексом iX4, которая станет новой моделью в гамме BMW.

Судя по шпионским фотографиям, передняя часть паркетника идентична новому iX3, равно как и пластика боковин. При этом крыша купеобразной версии явно ниже и в задней части сделана покатой с сильно наклонённым задним стеклом, вытянутым практически до торца крышки багажника. Несмотря на купеобразность, двери сохранят оконные рамки. Задняя часть выполнена в том же стиле, что и у iX3, при этом на торце крышки багажника расположится горизонтальная накладка в виде спойлера с встроенным в него дополнительным стоп-сигналом. Кроме того, паркетник изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Как и родственный iX3, новый купеобразный кроссовер будет построен на собственной новой модульной платформе с 800-вольтовой электрической архитектурой. Силовые установки, как ожидается, у них будут одинаковы. В этом случае базовая модель с индексом iX4 40 получит единственный электромотор мощностью 316 л.с. Более производительная версия iX4 50 с двумя электромоторами будет располагать 469 л.с. и 645 Нм крутящего момента. Также в будущем появится топовая версия с индексом М, мощность которой составит порядка 600 л.с.

Премьера iX4 ожидается в течение этого года. Между тем, в прошлом месяце были рассекречены кроссовер iX3 и седан i3 с увеличенной колёсной базой.

