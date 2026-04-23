BMW рассекретила седан i3 и кроссовер iX3 с удлинённой колёсной базой

Полностью электрический кроссовер BMW iX3 дебютировал в июле 2020 года, правда, так модель была создана на базе «углеводородного» X3 третьего поколения (G01). SUV сменил генерацию в начале осени 2025 года, и теперь это отдельная модель на новой модульной платформе с 800-вольтовой электрической архитектурой. Отметим, эта модель стала первенцем нового «зелёного» семейства баварского бренда.

Вторым представителем этого семейства стал седан BMW i3, дебютировавший в марте 2026-го. Стоит напомнить, что в линейке марки модели с этим именем были и раньше: так назывался хэтчбек, продержавшийся на конвейере с 2013 по 2022 годы, а также предназначенная для китайского рынка электроверсия седана третьей серии в кузове G28.

На фото: кроссовер BMW iX3 Long Wheelbase

Теперь баварцы представили в Китае несколько новинок: вместе с обновлённым BMW 7 series (для модели это был глобальный дебют), были рассекречены кроссовер iX3 и седан i3 с удлинённой колёсной базой, предназначенные только для поднебесного рынка. В компании отметили, что у обеих моделей колёсная база превышает три метра.

Точной информации о габаритах «растянутого» седана пока нет, но, скорее всего, расстояние между осями у него такое же, как у ближайшего родственника – BMW iX3 Long Wheelbase. Как стало известно ранее, у нового паркетника колёсная база увеличилась на 108 мм по сравнению со стандартной глобальной версией. Теперь показатель составляет 3005 мм.

Отличия во внешности у длиннобазных седана и кроссовера от обычных i3 и iX3 минимальны: помимо, что очевидно, удлинённого кузова им достались утопленные дверные ручки вместо выдвижных, которые теперь в Китае находятся под запретом, а также иные шильдики на корме – в названии версии присутствует литера L.

На фото: салон кроссовера BMW iX3 Long Wheelbase

Марка показала внешность четырёхдверки и паркетника, а также рассекретила интерьер последнего. Салон практически полностью повторяет глобальный BMW iX3, но, конечно же внутри стало больше места для ног пассажиров, расположившихся во втором ряду. SUV оснащается BMW Panoramic iDrive и китайской версией операционной системы X, где навигация разработана с применением Amap, а ИИ-ассистент поддерживается через Alibaba и DeepSeek. Водительские помощники были разработаны совместно с местной компанией Momenta и адаптированы к движению в Поднебесной.

На фото: седан BMW i3 Long Wheelbase

У BMW i3 и iX3 Long Wheelbase «начинка», вероятно, едина (и она такая же, как у стандартных версий). Моделям положена двухмоторная силовая установка, где передний электродвигатель асинхронный, задний – синхронный. Максимальная совокупная отдача этой системы равна 469 л.с., а крутящий момент – 645 Нм.

Длиннобазным BMW i3 и iX3 положена стандартная цилиндрическая тяговая батарея ёмкостью 108 кВт*ч. Как рассказали в пресс-службе местного представительства марки, у новой модификации кроссовера максимальный запас хода на одной зарядке превышает 900 км (при расчёте по циклу CLTC), а у «растянутого» седана дальнобойность по местным подсчётам превышает 1000 км.