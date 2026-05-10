10.05.2026 1358 0 1
Седан Audi RS6 (C9): новые изображения

В прошлом месяце были опубликованы свежие фотографии прототипов нового спортседана Audi, благодаря которым у нас есть возможность оценить все основные отличия от стандартной версии.

Модель RS6, представляющая из себя топовую версию A6, была впервые продемонстрирована в 2002 году на базе второго поколения «шестёрки» с заводским индексом С5. В первых двух генерациях RS6 предлагалась в виде седана и универсала, начиная с третьего же в гамме остался только универсал . В скором времени эта ситуация будет исправлена, свидетельством чему являются очередные шпионские фотографии тестовых образцов заряженного седана.

Седан Audi RS6 последнего поколения (С6)
Нынешний универсал Audi RS6 (C8)
Новинка будет сделана по классическим канонам легковых RS-моделей компании. Наиболее ярким элементом внешнего вида можно считать заметно расширенные колёсные арки спереди и сзади, позволяющие установить более внушительные по размеру колёса (изображённый на рендерах седан получил шестиспицевые диски, которые можно считать отсылкой к старым топовым моделям бренда с похожим дизайном колёс). В передних крыльях появятся вертикальные прорези воздуховодов, как у недавно представленного семейства RS5. У них же позаимствован и стиль бамперов: у переднего крупные воздухозаборники по краям и решётка с ромбовидной отделкой, а в задний встроены крупные овальные патрубки выхлопной системы, расположенные непривычно близко к центру. Дополнит образ спойлер, установленный на торце крышки багажника.

Рендер нового седана Audi RS6 (C9)

Технические характеристики пока официально не подтверждены, однако ожидается, что новое семейство RS6, которое будет включать в себя седан и универсал, получит подзаряжаемую гибридную силовую установку совокупной мощностью порядка 720 л.с. Основой этой установки должен стать 4,0-литровый турбированный мотор V8, хотя есть также предположения, что двигатель будет 6-цилиндровым. Для сравнения, нынешний универсал RS6 Performance с аналогичным 4,0-литровым V8 обладает мощностью в 630 л.с. и 850 Нм крутящего момента.    

Рендер нового седана Audi RS6 (C9)

Премьера новинки может состояться уже в ближайшие месяцы. Между тем, в прошлом месяце провели презентацию второй модели AUDI без четырёх колец — кроссовера E7X.

