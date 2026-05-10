В прошлом месяце были опубликованы свежие фотографии прототипов нового спортседана Audi, благодаря которым у нас есть возможность оценить все основные отличия от стандартной версии.

Модель RS6, представляющая из себя топовую версию A6, была впервые продемонстрирована в 2002 году на базе второго поколения «шестёрки» с заводским индексом С5. В первых двух генерациях RS6 предлагалась в виде седана и универсала, начиная с третьего же в гамме остался только универсал . В скором времени эта ситуация будет исправлена, свидетельством чему являются очередные шпионские фотографии тестовых образцов заряженного седана.

Седан Audi RS6 последнего поколения (С6) 1 / 6 Седан Audi RS6 последнего поколения (С6) 2 / 6 Седан Audi RS6 последнего поколения (С6) 3 / 6 Нынешний универсал Audi RS6 (C8) 4 / 6 Нынешний универсал Audi RS6 (C8) 5 / 6 Нынешний универсал Audi RS6 (C8) 6 / 6

Новинка будет сделана по классическим канонам легковых RS-моделей компании. Наиболее ярким элементом внешнего вида можно считать заметно расширенные колёсные арки спереди и сзади, позволяющие установить более внушительные по размеру колёса (изображённый на рендерах седан получил шестиспицевые диски, которые можно считать отсылкой к старым топовым моделям бренда с похожим дизайном колёс). В передних крыльях появятся вертикальные прорези воздуховодов, как у недавно представленного семейства RS5. У них же позаимствован и стиль бамперов: у переднего крупные воздухозаборники по краям и решётка с ромбовидной отделкой, а в задний встроены крупные овальные патрубки выхлопной системы, расположенные непривычно близко к центру. Дополнит образ спойлер, установленный на торце крышки багажника.

Рендер нового седана Audi RS6 (C9)

Технические характеристики пока официально не подтверждены, однако ожидается, что новое семейство RS6, которое будет включать в себя седан и универсал, получит подзаряжаемую гибридную силовую установку совокупной мощностью порядка 720 л.с. Основой этой установки должен стать 4,0-литровый турбированный мотор V8, хотя есть также предположения, что двигатель будет 6-цилиндровым. Для сравнения, нынешний универсал RS6 Performance с аналогичным 4,0-литровым V8 обладает мощностью в 630 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Рендер нового седана Audi RS6 (C9)

Премьера новинки может состояться уже в ближайшие месяцы. Между тем, в прошлом месяце провели презентацию второй модели AUDI без четырёх колец — кроссовера E7X.