Кроссовер AUDI E7X показал свой роскошный интерьер

24.04.2026
Бренд AUDI без четырех колец провел презентацию второй серийной модели – большого паркетника E7X. Кроссовер будет доступен в виде электрокара с задним или двухмоторным полным приводом. Заказы начнут принимать в мае.

Марка AUDI была создана специально для китайского рынка в 2024 году. Это совместный проект концерна Volkswagen и его давнего партнера – компании SAIC. Именно надпись AUDI и является эмблемой – фирменные кольца не используются. Первенцем бренда стал электрический универсал E5 Sportback, и он в Китае спросом не пользуется. Привлечь новых клиентов AUDI рассчитывает с помощью второй модели – большого и электрического же кроссовера E7X.

В виде концепта паркетник показали еще осенью прошлого года. Серийная версия засветилась в декабре в базе Минпрома КНР, после чего сама марка AUDI раскрыла внешность кроссовера на фирменных изображениях. Ну а на открывшемся сегодня Пекинском автосалоне состоялась публичная презентация конвейерного AUDI E7X, в рамках которой нам впервые продемонстрировали интерьер модели.

Как и снаружи, внутри кроссовер подражает универсалу AUDI E5 Sportback. В салоне E7X установлено табло во всю ширину передней панели. По бокам от него имеются дополнительные экраны, ведь для паркетника тоже предусмотрены камеры вместо традиционных наружных зеркал. Свой планшет есть и у задних пассажиров – он выдвигается из потолка, причем можно просто отдать голосовую команду. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта.

Кроссовер AUDI E7X будет доступен в пяти- или четырехместном исполнениях. Во втором случае задние сиденья разделяет массивная «тумба» с пультом. В обеих модификациях задние кресла имеют откидные подставки для ног. Разумеется, есть подогрев, вентиляция и массажер. В списке оборудования еще заявлены аудиосистема Bose с 26 динамиками (включая динамики в спинках передних кресел на уровне плеч и в подголовниках задних сидений) и меняющая степень прозрачности панорамная крыша. Наконец, в отделке интерьера применяются премиальные материалы – в частности, есть вставки из натурального дерева.

Что же касается внешности, то главные фишки экстерьера AUDI E7X – гладкий «нос», оптика в виде рамок и выдвижные ручки дверей. Кроссоверу также положен автопилот с лидаром над лобовым стеклом – этот комплекс разработан вместе с фирмой Momenta. К слову, в будущем AUDI обещает снабдить модель автопилотом третьего уровня, который позволяет водителю при определенных условиях не следить за дорогой.

В основе паркетника лежит платформа с 900-вольтовой архитектурой. Длина E7X равна 5049 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 3060 мм. Кроссовер будет доступен с задним (408 л.с.) или двухмоторным полным приводом (680 л.с.). Покупателям предложат AUDI E7X с батареей емкостью 100 или 109 кВт*ч. Максимальная дальнобойность – свыше 750 км по циклу CLTC. Полноприводная версия наберет первую «сотню» за 3,9 секунды.

В Китае прием заказов на AUDI E7X откроют в начале мая, тогда же должны озвучить цены.

Статьи / Практика Датчики, клапаны и электроника: как устроена и почему ломается адаптивная подвеска Под обобщенным термином «адаптивная подвеска» или «адаптивные амортизаторы» скрывается несколько типов систем, обеспечивающих довольно схожий эффект, но работающих по-разному. О том, что соб... 238 0 2 24.04.2026
Статьи / Китай Гаджеты на колесах: специфика эксплуатации китайских авто и их подготовки к летнему сезону Современный китайский автопром доказал свою состоятельность на наших дорогах, однако высокая цифровизация и форсированные двигатели требуют от владельцев прицельного внимания к обслуживанию.... 847 0 2 23.04.2026
Статьи / Практика Колдун низкой квалификации: зачем нужен и как устроен ограничитель давления задних тормозов Задние тормоза не должны быть слишком эффективными – в противном случае у автомобиля возникает склонность к аварийному заносу. Контролируемое ослабление тормозов задней оси обеспечивает либо... 453 0 2 23.04.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19772 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 12826 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10666 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
25 Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили
13 Обновлённый BMW 7 Series: без повышения напряжения, зато с остромодным...
4 5 причин покупать и не покупать Skoda Superb III (B8)
Новые комментарии
