Кроссовер AUDI E7X показал свой роскошный интерьер

Бренд AUDI без четырех колец провел презентацию второй серийной модели – большого паркетника E7X. Кроссовер будет доступен в виде электрокара с задним или двухмоторным полным приводом. Заказы начнут принимать в мае.

Марка AUDI была создана специально для китайского рынка в 2024 году. Это совместный проект концерна Volkswagen и его давнего партнера – компании SAIC. Именно надпись AUDI и является эмблемой – фирменные кольца не используются. Первенцем бренда стал электрический универсал E5 Sportback, и он в Китае спросом не пользуется. Привлечь новых клиентов AUDI рассчитывает с помощью второй модели – большого и электрического же кроссовера E7X.

В виде концепта паркетник показали еще осенью прошлого года. Серийная версия засветилась в декабре в базе Минпрома КНР, после чего сама марка AUDI раскрыла внешность кроссовера на фирменных изображениях. Ну а на открывшемся сегодня Пекинском автосалоне состоялась публичная презентация конвейерного AUDI E7X, в рамках которой нам впервые продемонстрировали интерьер модели.

Как и снаружи, внутри кроссовер подражает универсалу AUDI E5 Sportback. В салоне E7X установлено табло во всю ширину передней панели. По бокам от него имеются дополнительные экраны, ведь для паркетника тоже предусмотрены камеры вместо традиционных наружных зеркал. Свой планшет есть и у задних пассажиров – он выдвигается из потолка, причем можно просто отдать голосовую команду. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта.

Кроссовер AUDI E7X будет доступен в пяти- или четырехместном исполнениях. Во втором случае задние сиденья разделяет массивная «тумба» с пультом. В обеих модификациях задние кресла имеют откидные подставки для ног. Разумеется, есть подогрев, вентиляция и массажер. В списке оборудования еще заявлены аудиосистема Bose с 26 динамиками (включая динамики в спинках передних кресел на уровне плеч и в подголовниках задних сидений) и меняющая степень прозрачности панорамная крыша. Наконец, в отделке интерьера применяются премиальные материалы – в частности, есть вставки из натурального дерева.

Что же касается внешности, то главные фишки экстерьера AUDI E7X – гладкий «нос», оптика в виде рамок и выдвижные ручки дверей. Кроссоверу также положен автопилот с лидаром над лобовым стеклом – этот комплекс разработан вместе с фирмой Momenta. К слову, в будущем AUDI обещает снабдить модель автопилотом третьего уровня, который позволяет водителю при определенных условиях не следить за дорогой.

В основе паркетника лежит платформа с 900-вольтовой архитектурой. Длина E7X равна 5049 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 3060 мм. Кроссовер будет доступен с задним (408 л.с.) или двухмоторным полным приводом (680 л.с.). Покупателям предложат AUDI E7X с батареей емкостью 100 или 109 кВт*ч. Максимальная дальнобойность – свыше 750 км по циклу CLTC. Полноприводная версия наберет первую «сотню» за 3,9 секунды.

В Китае прием заказов на AUDI E7X откроют в начале мая, тогда же должны озвучить цены.