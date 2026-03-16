16.03.2026 519 0 0
Кроссовер AUDI E7X на подмогу непопулярному универсалу E5: новые фото и подробности

Бренд AUDI без четырех колец готовится вывести на рынок свою вторую модель – крупный электрический паркетник. Новинка будет доступна с задним или двухмоторным полным приводом, на выбор предложат два варианта батареи.

Марка AUDI была создана специально для китайского рынка в 2024 году. Это совместный проект концерна Volkswagen и его давнего партнера – компании SAIC. Именно надпись AUDI и является эмблемой – фирменные кольца не используются. Первенцем стал крупный электрический универсал E5 Sportback, и в Поднебесной он провалился: по данным BestSellingCarsBlog, в январе-феврале текущего года продано всего 723 экземпляра. Не так давно марка без четырех колец даже объявила о довольно внушительных скидках на E5 Sportback. Привлечь новых клиентов AUDI рассчитывает с помощью второй модели – крупного электрокросса E7X.

В виде концепта паркетник дебютировал осенью прошлого года. А уже в декабре в базе Минпрома КНР появился сертификат AUDI E7X, после чего сам производитель распространил первые фирменные фото. Теперь же опубликована дополнительная порция изображений серийного кроссовера, плюс марка поделилась кое-какими свежими данными.

Объявлено, что в основе AUDI E7X лежит платформа с 900-вольтовой архитектурой (прототип построен на 800-вольтовой «тележке»). Длина товарного кроссовера равна 5049 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 3060 мм. 

Внешность выполнена в едином стиле с универсалом AUDI E5 Sportback. Паркетник тоже имеет гладкий «нос», оптику в виде рамок, выдвижные ручки дверей. Как и для универсала, для кроссовера предусмотрены камеры вместо традиционных наружных зеркал. Еще в арсенале AUDI E7X значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Интерьер кроссовера все еще не продемонстрировали. Скорее всего, внутри он тоже подражает «сараю», то есть в салоне установлено гигантское табло практически во всю ширину передней панели. Ну а у машин с камерами вместо зеркал наверняка есть дополнительные дисплеи по бокам от табло.

AUDI E7X предложат с задним или двухмоторным полным приводом. Двигатель первой модификации выдает 408 л.с., суммарная мощность полноприводной версии составляет 680 л.с. Кроссоверу положена батарея емкостью 100 или 109 кВт*ч. По предварительным данным, запас хода в зависимости от исполнения варьируется от 615 до 751 км (видимо, по циклу CLTC). Наконец, в AUDI сообщили о том, что полноприводный E7X разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,97 секунды.

Презентацию серийного электрокроссовера AUDI E7X проведут в рамках Пекинского автосалона, который откроется в апреле.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Audi Audi E7X

 

