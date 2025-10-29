На днях в Сети появились первые фотографии прототипов самой мощной версии нового кроссовер iX3, что стало для нас поводом составить первое представление о внешности будущей новинки.

Модель iX3 впервые появилась в 2018 году в виде концепта, а спустя два года на рынок вышел и полностью серийный паркетник, сделанный на базе Х3 предыдущего поколения с заводским индексом G01. Второе поколение дебютировало в начале этой осени и стало полностью оригинальным, никак не связанным с последней генерацией X3, представленной летом прошлого года. А сейчас немецкий автопроизводитель вывел на тесты прототипы топовой версии, которая получит фирменную приставку М.

BMW iX3 50 xDrive 1 / 3 BMW iX3 50 xDrive 2 / 3 BMW iX3 50 xDrive 3 / 3

Пока кузов тестовых образцов практически полностью скрыт маскировкой, однако уже видно, что кроссовер получит более массивный и низкий передний бампер с крупным воздухозаборником в нижней части (точнее, его имитацией). Сбоку из изменений пока можно наблюдать только новые более широкие пороги, также можно ожидать появление фирменных «эмочных» боковых зеркал. Дополнит образ и полностью новый задний бампер с парой диффузоров слева и справа. Наконец, самый мощный iX3 наверняка получит оригинальные колёсные диски, как и полагается М-версиям.

Рендер нового BMW iX3 M

В следующем году ожидается дебют сначала самой мощной «гражданской» версии M Performance с именем iX3 M60, которая едва ли будет заметно отличаться внешне от менее производительных модификаций. Предполагается, что совокупная мощность двух её электромоторов составит порядка 600 л.с. (для сравнения, нынешний iX3 50 развивает 469 л.с. и 645 Нм). За этой версией последует уже полноценный M-вариант, который по предварительным данным может развить до 800 л.с.

Рендер нового BMW iX3 M

Премьера нового iX3 M ожидается ближе к 2027 году. Напомним, в начале этого месяца стало известно об окончании производства моделей X4, Z4 и 8 Series.