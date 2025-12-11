Новинки ×
Седан Chery Arrizo 8 Pro доступен в новой версии: самая мощная, но не самая дорогая

Компания Chery расширила линейку комплектаций рестайлинговой четырехдверки Arrizo 8. Теперь клиенты могут приобрести модель с топовой версией двигателя 2.0T.

Свой обновленный флагманский седан Arrizo 8 Pro фирма Chery выводит на рынок поэтапно. Так, весной в Китае стартовали продажи модели с базовой бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм). Летом появилась версия с турбомотором 2.0 TGDI (254 л.с., 390 Нм) – такой седан вдобавок отличился более спортивным обликом. Ну а теперь покупателям стала доступна еще одна модификация, получившая к названию приставку 400T.

Chery Arrizo 8 Pro 400T со спорт-пакетом

Под капотом нового исполнения тоже установлен четырехцилиндровый турбодвигатель 2.0 TGDI, но он выдает уже 261 л.с. и 400 Нм (отсюда и 400T в названии этой версии). Кстати, еще на стадии анонса Pro-седана с 261-сильным мотором местные СМИ предположили, что такой модели достанется классический восьмиступенчатый автомат. Но нет, все версии Chery Arrizo 8 Pro имеют семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, привод только передний. Заявлено, что исполнение 400T наберет первую «сотню» за 6,6 секунды, максимальная скорость – 215 км/ч.

Chery Arrizo 8 Pro 400T со спорт-пакетом
Chery Arrizo 8 Pro 400T со спорт-пакетом
Chery Arrizo 8 Pro 400T со спорт-пакетом
Chery Arrizo 8 Pro 400T со спорт-пакетом
Chery Arrizo 8 Pro 400T со спорт-пакетом
Chery Arrizo 8 Pro 400T со спорт-пакетом
Внешне седан повторил «восьмерку» с младшим вариантом 2.0 TGDI. Отличия машин с двухлитровым мотором от четырехдверки с 1.6 TGDI – собственная радиаторная решетка с более четкой хромированной рамкой без декоративных «ромбов» по бокам, иначе оформленные бамперы, красные тормозные суппорты и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы (у базового Arrizo 8 Pro на корме красуются прямоугольные накладки, а сами патрубки спрятаны под бампером). При этом для Arrizo 8 Pro 400T за доплату еще предусмотрен спорт-пакет. Он включает чуть более внушительный обвес, небольшой спойлер на крышке багажника и оригинальные 18-дюймовые диски.

Chery Arrizo 8 Pro 400T
Chery Arrizo 8 Pro 400T
Chery Arrizo 8 Pro 400T
Chery Arrizo 8 Pro 400T
В салоне новой версии – черно-бордовая отделка, тогда как прочие исполнения представлены с полностью черным или черно-бежевым интерьером. В списке оборудования Chery Arrizo 8 Pro 400T также значатся: подогрев передних кресел (водительское – еще и с вентиляцией), виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 15,6 дюйма, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Chery Arrizo 8 Pro с базовым турбомотором 1.6 TGDI
Chery Arrizo 8 Pro с базовым турбомотором 1.6 TGDI
Chery Arrizo 8 Pro с базовым турбомотором 1.6 TGDI
Chery Arrizo 8 Pro с базовым турбомотором 1.6 TGDI
Chery Arrizo 8 Pro с базовым турбомотором 1.6 TGDI
Chery Arrizo 8 Pro с базовым турбомотором 1.6 TGDI
Самую мощную версию в линейке «восьмерки» оценили в 147 900 юаней (около 1,6 млн рублей). И это не самый дорогой седан – у Arrizo 8 Pro с 254-сильным мотором есть более богатое исполнение.

седан Китай авторынок новинки Chery Chery Arrizo 8

 

