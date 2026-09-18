Opel показал Astra GSE Line: изменения в деталях и стандартная техника

Живая премьера новинки немецкой марки пройдёт в рамках грядущего автосалона в Париже. Хэтчбек появится на европейском рынке весной 2027 года, стоимость станет известна позже.

Немецкая марка начала выпускать Opel Astra в 1991-м, за прошедшие годы модель успела не единожды сменить генерацию, актуальная Астра шестого по счёту поколения (с буквенным индексом «L») дебютировала летом 2021 года, производство хэтчбеков и универсалов стартовало в осенью того же года. Обновление пятидверки пережили в январе 2026-го.

На фото: Opel Astra GSE Line

Теперь немецкий бренд, входящий в состав автогиганта Stellantis, подготовил новую модификацию для актуального хэтчбека Opel Astra: речь идёт о варианте с прибавкой GSE Line к названию. Он пришёл на смену версии Astra GSe, которая была у дореформенной пятидверки. Производитель показал внешность и салон новинки, живая премьера которой пройдёт в рамках автосалона в Париже, который откроет свои двери в следующем месяце.

Opel Astra GSE Line получил большие чёрные вставки на месте боковых воздухозаборников с надписью в виде названия модификации, а под центральным воздухзаборником в нижней части переднего бампера есть небольшой сплиттер. Ещё такому хэтчбеку в качестве стандартного оборудования предлагаются 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски, а опционально доступен комплект 18-дюймовых дисков.

Интерьер Astra GSE Line тоже имеет свои отличительные черты: Так, здесь можно увидеть множество ярко-жёлтых декоративных вставок – в оформлении передних сидений, дверных карт, центрального подлокотника, ещё в этом же цвете выполнена прострочка на трёхспицевом рулевом колесе с физическими кнопками и усечённым ободом. Ещё такому хэтчбеку достались алюминиевые накладки на педали, а опционально доступны спортивные кресла с интегрированными подголовниками.

В остальном интерьер прежний. Так, на передней панели у Opel Astra GSE Line, как и у обычной актуальной Астры размещено изогнутое табло, которое включает в себя пару 10-дюймовых дисплеев, один из которых исполняет роль виртуального щитка приборов, второй представляет собой тачскрин информационно-развлекательной системы.

На фото: салон Opel Astra GSE Line

Пока что в компании мало что рассказали о технике, лишь отметили, что Astra GSE Line предложат со всеми стандартными вариантами начинки, какие положены обычной Астре. При этом новой модификации (а также стандартной версии) впоследствии будет доступна новая топовая версия техники, пока известна только максимальная мощность – 280 л.с., остальные параметры производитель пообещал раскрыть позже в текущем году.

Продажи Opel Astra GSE Line стартуют в Европе весной 2027 года, стоимость станет известна позже. Отметим, стартовая цена обычного хэтчбека Astra на старосветском рынке сейчас равна 32 890 евро (эквивалентно примерно 3,19 млн рублей по текущему курсу), а стоимость нынешней топовой версии модели равна 45 690 евро (около 4,43 млн рублей).