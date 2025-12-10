Обновлённый Opel Astra: премиальные фары, салон из вторсырья и батарейка побольше

Актуальная Astra поколения L на французской платформе EMP2 дебютировала летом 2021 года, она предлагается в пятидверных кузовах хэтчбек и универсал (Sports Tourer). Astra L была бодро встречена прессой на старте и получила много авансов, но в реальной рыночной гонке оказалась посредственностью, о чём мы рассказывали минувшем летом, когда были модернизированы plug-in гибридные версии.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Имея достаточно самобытный дизайн, Astra L по части техники ничем не отличается от родственных моделей других марок Stellantis — например, Peugeot 308, цены при этом высоковаты для простых трудящихся, а гамма силовых установок несбалансированная: чисто «углеводородные» версии слишком слабые, plug-in гибридные — слишком тяжёлые и дорогие, электрическая — откровенно устаревшая.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Пресс-служба Opel сообщает, что в ходе рестайлинга электрическая Astra Electric вслед за родственным Peugeot E-308 получила более ёмкую 400-вольтовую батарею на 58 кВт·ч (до рестайлинга было 54 кВт·ч), в результате чего максимальный запас хода на одной зарядке вырос с 418 до 454 км по циклу WLTP, единственный тяговый электромотор на передней оси прежний, мощностью 156 л.с.

О других силовых установках пока официальной информации нет, но по данным британского журнала Autocar, ничего нового там не будет, то есть самая доступная версия будет по-прежнему оснащаться 1,2-литровой бензиновой «турботройкой» (130 л.с.) в паре с 6-ступенчатой МКП либо с 8-ступенчатой АКП. 1,5-литровый турбодизель (130 л.с.) предлагается только в комбинации с 8-ступенчатой АКП. Есть также мягкогибридная версия мощностью 145 л.с. на базе 1,2-литрового бензинового двигателя и две plug-in гибридные версии мощностью 196 и 225 л.с. Привод у всех версий только передний. Если в этом наборе будут какие-то изменения, то мы узнаем об этом только в январе.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Пока можно поразглядывать обновлённую внешность, а именно усложнённый передний бампер с чудаковатыми бумерангообразными чёрными вставками и более премиальный на вид блок Vizor, объединяющий новые светодиодные фары, светодиодные полосы между ними, подсвеченную эмблему и два вертикальных светодиодных штриха на дней и под ней. В виде опции для Астры впервые заявлены умные фары Intelli-Lux HD, состоящие из 50 000 индивидуально управляемых светодиодов, способных полностью исключить ослепление встречных водителей и ослепление водителя самой Астры отражением света фар от дорожных знаков — электроника вовремя скорректирует пучок. Вдобавок обновлён дизайн колёсных дисков (17- либо 18-дюймовые). Корма никак не изменилась.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Дизайн салона прежний, но в «базе» теперь установлены новые передние кресла Intelli-Seats с выемкой на подушке в районе копчика, чтобы снизить нагрузку на этот самый копчик — предполагается, что это нехитрое улучшение, позаимствованное у велосипедного седла, позволит снизить утомляемость пятой точки в дальних поездках. За доплату доступны специальные ортопедические кресла повышенной комфортности с многоступенчатым подогревом, электропневматической регулировкой поясничного подпора, встроенными массажёрами и функцией памяти. Особо подчёркиваться, что 100% деталей отделки салона обновлённой Астры изготовлены и материалов вторичной переработки — видимо, этот факт должен непременно склонить сознательных европейце к покупке именно Астры.

1 / 2 2 / 2

Цены на обновлённую Астру пока не объявлены, но зарубежные коллеги разумно полагают, что вряд ли будет существенное подорожание, а электрическая версия, скорее всего, подешевеет, потому что иначе её просто невозможно будет продать. Сейчас базовая дореформенная Astra в кузове хэтчбек с 1,2-литровым мотором на «ручке» ﻿стоит в Германии от 29 390 евро, хэтчбек Astra Electric — от 37 990 евро, топовый 225-сильный plug-in гибридный универсал — от 48 760 евро.