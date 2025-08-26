Рестайлинг ×
  • Обновлённый Peugeot 308: двухэтажные фары без подтёков и технические доработки

Французская марка Peugeot, входящая в состав корпорации Stellantis, представила рестайлинговые хэтчбек и универсал 308 третьего поколения, их продажи на европейском рынке начнутся ближайшей осенью.

В третье поколение Peugeot 308 перешёл в 2021 году, сохранив при этом прежнюю модульную платформу EMP2, к которой сама корпорация Stellantis так и не смогла (или не захотела) «прикрутить» механический полный привод, зато сумела полностью её электрифицировать (изначально EMP2 не была предназначена для электромобилей) — электрическая версия E-308 дебютировала в 2022 году.

По данным JATO Dynamics, в прошлом году Peugeot 308 разошёлся в Европе тиражом 91 700 шт., что всего на 3% меньше продаж в 2023-м, а вот в этом году кривая спроса стала загибаться сильнее: за первые шесть месяцев продано 38 572 шт. (-25% по сравнению с АППГ). Для сравнения скажем, что продажи VW Golf в январе-июне составили 104 162 шт. (-17%), Skoda Octavia — 81 260 шт. (-21%), Toyota Corolla — 57 880 шт. (-18%), Ford Focus — 38 511 шт. (-19%). Рестайлинг должен, как водится, тонизировать потребительский интерес к «триста восьмому».

Рестайлинг у Peugeot 308 вышел экономным и затронул, по сути, только передок, который лишился эффектных, но уже несколько приевшихся фар с подтёками и получил вместо них не менее заезженную китайскими товарищами двухэтажную оптику. Нижний ярус фар (дальний свет) однако элегантно врезан в затемнённые «уши» переднего бампера и в глаза не бросается. Радиаторная решётка тоже стала двухъярусной, верхний ярус имеет подсвеченные зубцы. Эмблема со встроенным в неё радаром в дорогих комплектациях тоже светится мягким белым светом. Вдобавок обновлён дизайн колёсных дисков (17- либо 18-дюймовые) и расширена цветовая палитра. Корма осталась без обновок.

В салоне всё по-прежнему, для него не подготовлены даже новые отделочные материалы, но обновлена (стала более наглядной) графика приборного экрана — теперь стандартного для всех комплектаций.

Для обновлённого Peugeot 308 на данный момент заявлены четыре силовые установки — две гибридные, электрическая и дизельная. На дизельной 1,5-литровый двигатель выдаёт 130 л.с. и состыкован с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», версии с МКП больше нет. Младший гибрид — безрозеточный, он стоит из 1,2-литровой бензиновой «турботройки», 48-вольтового электромотора, встроенного в 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, и буферной батареи, максимальная совокупная мощность — 145 л.с.

Старший гибрид, который можно заряжать от внешнего источника, стал мощнее: было 180 л.с. — стало 195 л.с. 1,6-литровый бензиновый турбомотор у такого гибрида выдаёт прежние 150 л.с., а вот мощность единственного тягового электромотора выросла с 110 до 125 л.с., 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» уступил место более экономичному 7-ступенчатому «роботу» с двумя сцеплениями. Ёмкость тяговой батареи увеличена с 12,4 до 17,2 кВт·ч, максимальный запас хода на электротяге без включения ДВС теперь составляет 85 км по циклу WLTP.

Электрическая версия E-308 сохранила прежний электромотор мощностью 156 л.с., но получила более ёмкую 400-вольтовую батарею на 58,4 кВт·ч вместо прежней на 54 кВт·ч. Максимальный запас хода на одной зарядке увеличился с 415 до 450 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки прежняя — скромные 100 кВт, подзарядить на ней батарею с 20% до 80% можно за 32 минуты. Ведущие китайские автопроизводители в 2025 году постыдились бы выводить на рынок электромобиль с такой батареей, но в Stellantis, видимо, думают, что и так сойдёт.

Цены на обновлённый Peugeot 308 пока не объявлены. Дорестайлинговый хэчтбек стоил в Германии от 34 110 евро, универсал — от 35 140 евро.

