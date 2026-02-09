Обновлённый Mercedes-Benz S-Class: смотрим базовую комплектацию с тканевым салоном

В конце января компания Mercedes-Benz представила комплексно модернизированный S-Class поколения W223, он уже доступен для заказа в Европе, работают конфигураторы, и в них можно обнаружить весьма интересные опции — например, салон, полностью лишённый натуральной кожи, такой заводской опции у S-класса не было с 1980-х.

Нынешнее поколение Mercedes-Benz S-класса с заводским индексом W223 — седьмое по счёту. Флагманские седаны первых двух поколений с индексами W116 и W126 можно было заказать с модным в 1970-х и 1980-х велюровым салоном, при этом отдельные элементы могли всё-таки иметь кожаную отделку (например, рулевое колесо).

Свежепредставленный рестайлинговый Mercedes-Benz S-Class W223 можно купить вообще без кожи — такова реакция компании Mercedes-Benz на очередной социальный запрос в области экологии и бережного отношения к животным. Салоны без кожи уже предлагают британские люксовые марки — например, Range Rover. Mercedes-Benz ранее тоже ввёл опцию без кожи для среднеразмерного кроссовера GLC, но на флагманском S-классе она воспринимается как оксюморон — во всяком случае, у львиной доли традиционных покупателей этой модели. Тем не менее такая опция теперь есть, и она бесплатная, так как по умолчанию автомобиль имеет отделку из чёрной натуральной кожи. Далее приводим скриншоты салона без кожи на базовом Mercedes-Benz S 350 d 4Matic, в Германии такой сейчас стоит от 121 356 евро.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Обратите внимание, что текстилем обиты только центральные части сидений (подушки и спинки), а боковушки, дверные карты, передняя панель и центральный тоннель на вид кожаные, но эта кожа искусственная, у компании Mercedes-Benz она называется Artico. Трёхэкранное табло MBUX Superscreen есть уже в «базе». Для дверных карт и центрального тоннеля в виде опции доступна отделка натуральным деревянным шпоном, его можно получить в том числе в сочетании с тканевыми креслами.

Базовые цвета кузова для обновлённого S-класса — чёрный и серый, за другие нужно доплачивать. Базовые колёса — 18-дюймовые. 3,0-литровый турбодизель на базовой версии S 350 d 4Matic выдаёт 313 л.с., ещё 23 л.с. кратковременно добавляет электромотор мягкогибридной системы. Полный привод 4Matic входит в стандартное оснащение. Первую «сотню» такой S-Class набирает за 5,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Снаряженная масса — 2230 кг.

Добавим, что в последние годы продажи S-класса снижаются: например, в США он в прошлом году разошёлся тиражом 5006 шт., что на 43% меньше продаж в 2024 году. Причин у такого снижения несколько, в том числе отток части клиентов в сегмент кроссоверов и не слишком выразительный дизайн седана поколения W223. При рестайлинге ему щедро насыпали звёзд в наружном декоре, однако радикально переделать салон компания пока не может — он слишком типовой и мало чем отличается от салонов младших моделей Mercedes-Benz, а это большой минус для флагмана. Напомним, что в декабре в компании Mercedes-Benz сменился шеф-дизайнер, что, возможно, пойдёт немецкой марке на пользу, но не сразу.