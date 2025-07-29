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Opel добавил мощности теряющей популярность Астре, не повысив при этом цены

29.07.2025 163 0 0

Plug-in гибридные версии хэтчбека и универсала Opel Astra получили более мощный электромотор и тяговую батарею увеличенной ёмкости, чтобы сделать модель более привлекательной для потребителей.

Актуальная Astra поколения L на французской платформе EMP2 дебютировала летом 2021 года в кузове 5-дверный хэтчбек, в конце того же года был представлен универсал Astra Sports Tourer, в 2022 году появились электрическая Astra и спортивная plug-in гибридная Astra GSe. К сожалению, широкий выбор модификаций не привел Астру L к успеху её лучших предшественников, хитом С-класса модель не стала и сейчас сдаёт позиции на европейском рынке.

По данным по данным JATO Dynamics, в первой половине текущего года продажи Opel Astra в Европе составили 29 084 шт. (-35% по сравнению с продажами в январе-июне 2024 года). Для сравнения скажем, что Volkswagen Golf за тот же период разошёлся тиражом 104 162 шт. (-17%), Skoda Octavia — 81 260 шт. (-21%), Toyota Corolla — 57 880 шт. (-18%), Peugeot 308 — 38 572 шт. (-25%), Ford Focus — 38 511 шт. (-19%).

Из-за слабого спроса на Астру головной завод Opel в Рюссельсхайме (Германия) вынужден был в конце прошлого года сокращать рабочие смены, а теперь стабилизировать продажи предполагается путём модернизации plug-in гибридных версий Астры — владеющая Опелем корпорация Stellantis рассчитывает, что улучшенные технические характеристики склонят потенциальных клиентов к покупке. Цены при этом не изменились: хэтчбек Astra Plug-in Hybrid стоит в Германии от 38 460 евро, универсал Astra Sports Tourer Plug-in Hybrid — от 39 960 евро.

В основе plug-in гибридных версий Астры по-прежнему лежит 1,6-литровая бензиновая «турбочетвёрка» мощностью 150 л.с., мощность единственного тягового электромотора увеличена с 110 до 125 л.с., 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» уступил место более экономичному 7-ступенчатому «роботу» с двумя сцеплениями, привод по-прежнему только передний. Максимальная совокупная мощность силовой установки увеличилась с 180 до 196 л.с., при этом максимальный крутящий момент не изменился — 360 Нм. Привод по-прежнему только передний. Не изменились и ключевые динамические характеристики: plug-in гибридный хэтчбек набирает первую «сотню» за 7,6 с, универсал — за 7,7 с, максимальная скорость в обоих случаях — 225 км/ч. Ёмкость тяговой батареи увеличена с 12,4 до 17,2 кВт·ч, максимальный запас хода на электротяге без включения ДВС вырос с 57 до 83 км по циклу WLTP.

Аналогичный апгрейд получила и спортивная Astra GSe, но у неё не повысилась максимальная совокупная отдача силовой установки и составляет прежние 225 л.с. и 360 Нм. Хэтчбек Astra GSe набирает первую «сотню» за 7,5 с, универсал — за 7,6 с, максимальная скорость в обоих случаях — 235 км/ч. Цены прежние: хэтчбек Astra GSe стоит от 47 260 евро, универсал — от 48 760 евро.

Opel Astra GSe

От себя добавим, что вряд ли обновление plug-in гибридных версий существенно повлияет на динамику продаж Астры, так стоят такие версии всё равно слишком дорого. Более того, европейцы вся чаще при смене машины идут на понижение класса, то есть вместо Астры берут, например, Корсу, потому новую Астру уже просто не могут себе позволить.

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