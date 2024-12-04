Завод Opel в Рюссельсхайме сокращает производство модели Astra из-за слабого спроса

Кризис в корпорации Stellantis набирает обороты: многие модели её дочерних брендов не оправдали надежд менеджмента и проигрывают конкурентам, одной из таких моделей является Opel Astra шестого поколения (она же Astra L), построенная на французской модульной платформе EMP2.

Мировую премьеру Astra L в кузове 5-дверный хэтчбек справила летом 2021 года, к концу того же года гамму пополнил универсал Astra Sports Tourer, в 2022 году появились электрическая Astra и спортивная plug-in гибридная Astra GSe. Увы, широкий выбор модификаций не привел Астру L к успеху её лучших предшественников, хитом С-класса модель не стала.

Производство Opel Astra на заводе в Рюссельсхайме

За первые десять месяцев текущего года продажи Opel Astra в Европе, по данным JATO Dynamics, составили 70 761 шт. (+47% по сравнению с АППГ), и это тот случай, когда рост оказался недостаточным — завод в Рюссельсхайме рассчитывал на лучшую статистику, произвёл слишком много машин и забил ими склады, так что теперь пришло время остановиться. На этой неделе, как сообщают зарубежные СМИ (например, журнал auto motor und sport), завод в Рюссельсхайме не работает, на следующей он перейдёт с полуторосменного на односменный режим работы и так будет работать как минимум до конца января. Ещё запланирована двухнедельная пауза/каникулы в период католического Рождества и Нового года.

Для сравнения скажем, что лидером европейского С-класса остаётся VW Golf: с января по октябрь 2024 года реализовано 181 172 шт. (+21% по сравнению с АППГ), далее следуют Skoda Octavia — 153 371 шт. (+14%), Toyota Corolla — 109 136 шт. (+2%), Audi A3 — 100 787 шт., Peugeot 308 — 78 310 шт. (-2%) и приговорённый к отставке в следующем году Ford Focus — 74 108 шт. (-15%). Продажи премиального хэтчбека DS 4 за тот же период составили всего 9796 шт. (-39%).

В начале лета прошлого года головной завод Opel в немецком Рюссельсхайме пышно отпраздновал 125-летие с момента начала выпуска автомобилей, праздник посетили свыше 7000 гостей, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр земли Гессен Борис Рейн, тогда ещё действующий гендиректор Stellantis Карлос Таварес и председатель правления корпорации Джон Элканн.

Одним из недостатков Астры L является слабая моторная гамма: в прошлом году из неё исчез дизель, начальные версии довольствуются хиленькой бензиновой 1,2-литровой «турботройкой», а plug-in гибриды на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора стоят слишком дорого. Электрические Астры сегодня вообще мало кого интересуют — дорого и скучно.

Напомним, что корпорация Stellantis только что лишилась гендиректора — Карлос Таварес ушёл в отставку более чем за год до окончания своего контракта, преемник пока не назначен, а проблем у владеющего четырнадцатью брендами автогиганта становится всё больше.

