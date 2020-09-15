Honda готовит очередную «зелёную» новинку: это кроссовер (на этот раз дизайн не в стиле ретро)

Прообразом первого массового электрокара бренда – ситикара Honda e – стал концепт Urban EV, представленный осенью 2017 года. Серийный хэтчбек показали осенью прошлого года в рамках автосалона во Франкфурте. Однако на китайский рынок японцы эту модель решили не выводить, вместо этого компания готовит другую «зелёную» новинку, предназначенную в основном для продаж на территории КНР.



Пока что Honda опубликовала всего один тизер, причём не серийного автомобиля, а лишь его предвестника. Концепт будет представлен в конце текущего месяца в рамках автосалона в Пекине (он должен был пройти ещё весной 2020-го, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса).



Премьеру прототипа будущего массового электрокара компания Honda проведёт совместно со своими китайскими партнёрами – компаниями GAC и Dongfeng. Судя по изображению, «розеточная» новинка окажется кроссовером, у которого будет современный и сравнительно минималистичный дизайн (в отличие от ситикара Honda e, который оформили в стиле ретро).

Будет ли новинка представлена за пределами китайского рынка, пока не ясно, хотя в Honda дебюту предвестника присвоили «глобальный» статус. Возможно, модель используют, чтобы закрепиться в Азии, а до Европы она так и не доберётся.



Название автомобиля, который появится на стенде выставки в Пекине, пока не называется. Есть вероятность, что новинке достанется имя ZR-V: как Kolesa.ru сообщал ранее, ещё весной компания подала заявку на регистрацию соответствующего торгового знака, она появилась в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

В компании отметили, что на Пекинском автосалоне будет представлен в том числе Honda CR-V PHEV, который станет первым подключаемым гибридным автомобилем бренда на китайском рынке. Также на стенде появятся и модели мотоциклов марки.



На фото: Honda e 1 / 2 На фото: Honda e 2 / 2

Отметим, первый массовый электромобиль марки – Honda e – в Китае не представлен. В Европе продажи стартовали в текущем году, но пока они весьма скромные: по данным сайта Carsalesbase, в общей сложности с апреля по июль 2020-го старосветские дилеры бренда реализовали 624 экземпляра, правда, 345 шт. из них пришлись на июль (вероятно, дальше дело пойдёт бодрее).

У Honda e ведущие колёса – задние. Ситикар оснащается одним электромотором в двух вариантах форсировки – 136 и 154 л.с. На разгон с места до «сотни» хэтчбеку, вне зависимости от мощности электродвигателя, нужно примерно восемь секунд. Ёмкость батареи составляет 35,5 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет около 220 км. Ценник модели, к примеру, в Германии стартует с отметки 32 996 евро, что эквивалентно примерно 2,93 млн рублей по текущему курсу.

