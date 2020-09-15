Новинки ×
  • Honda готовит очередную «зелёную» новинку: это кроссовер (на этот раз дизайн не в стиле ретро)

Honda готовит очередную «зелёную» новинку: это кроссовер (на этот раз дизайн не в стиле ретро)

15.09.2020 100 0 0

Японский производитель покажет предвестника будущего серийного электрокара на автосалоне в Пекине в конце текущего месяца.

 

Прообразом первого массового электрокара бренда – ситикара Honda e – стал концепт Urban EV, представленный осенью 2017 года. Серийный хэтчбек показали осенью прошлого года в рамках автосалона во Франкфурте. Однако на китайский рынок японцы эту модель решили не выводить, вместо этого компания готовит другую «зелёную» новинку, предназначенную в основном для продаж на территории КНР.

Пока что Honda опубликовала всего один тизер, причём не серийного автомобиля, а лишь его предвестника. Концепт будет представлен в конце текущего месяца в рамках автосалона в Пекине (он должен был пройти ещё весной 2020-го, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса).

Премьеру прототипа будущего массового электрокара компания Honda проведёт совместно со своими китайскими партнёрами – компаниями GAC и Dongfeng. Судя по изображению, «розеточная» новинка окажется кроссовером, у которого будет современный и сравнительно минималистичный дизайн (в отличие от ситикара Honda e, который оформили в стиле ретро).

Будет ли новинка представлена за пределами китайского рынка, пока не ясно, хотя в Honda дебюту предвестника присвоили «глобальный» статус. Возможно, модель используют, чтобы закрепиться в Азии, а до Европы она так и не доберётся.

Название автомобиля, который появится на стенде выставки в Пекине, пока не называется. Есть вероятность, что новинке достанется имя ZR-V: как Kolesa.ru сообщал ранее, ещё весной компания подала заявку на регистрацию соответствующего торгового знака, она появилась в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

В компании отметили, что на Пекинском автосалоне будет представлен в том числе Honda CR-V PHEV, который станет первым подключаемым гибридным автомобилем бренда на китайском рынке. Также на стенде появятся и модели мотоциклов марки.

На фото: Honda e
1 / 2
На фото: Honda e
2 / 2

Отметим, первый массовый электромобиль марки – Honda e – в Китае не представлен. В Европе продажи стартовали в текущем году, но пока они весьма скромные: по данным сайта Carsalesbase, в общей сложности с апреля по июль 2020-го старосветские дилеры бренда реализовали 624 экземпляра, правда, 345 шт. из них пришлись на июль (вероятно, дальше дело пойдёт бодрее).

У Honda e ведущие колёса – задние. Ситикар оснащается одним электромотором в двух вариантах форсировки – 136 и 154 л.с. На разгон с места до «сотни» хэтчбеку, вне зависимости от мощности электродвигателя, нужно примерно восемь секунд. Ёмкость батареи составляет 35,5 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет около 220 км. Ценник модели, к примеру, в Германии стартует с отметки 32 996 евро, что эквивалентно примерно 2,93 млн рублей по текущему курсу.

кроссовер новинки Honda

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet Cobalt II Конечно, тот Кобальт, что GM выкатил на наш рынок, это совсем не тот Кобальт, который продавали в Америке с 2004 по 2010 год. Настолько не тот, что даже второе поколение – понятие условное.... 417 0 0 15.09.2020
Статьи / Авто недели Если мальчик вырос мужчиной: стоит ли покупать Jeep Wrangler III за 2 миллиона рублей Имиджевый хардкорный внедорожник за пару миллионов – какой он? Hummer H2, Toyota FJ Cruiser, Ram? Или же это что-то «настоящее» вроде Land Rover Defender или Toyota Land Cruiser 70? А м... 937 1 0 15.09.2020
Статьи / Популярные вопросы По каким полосам можно ехать в городе и вне его, и в какие поворачивать и разворачиваться Правильное движение по полосам – одна из базовых основ передвижения по дорогам. Тем не менее здесь регулярно встречаются примеры субъективной трактовки правил. Кто-то движется в левом ряду,... 547 0 7 14.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 67719 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 53279 5 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 47148 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings