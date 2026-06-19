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  • У Honda Prelude появилась тёмно-красная спецверсия Limited Edition, цена известна

У Honda Prelude появилась тёмно-красная спецверсия Limited Edition, цена известна

19.06.2026 189 0 1
У Honda Prelude появилась тёмно-красная спецверсия Limited Edition, цена известна

Дилеры в Японии уже начали собирать предзаказы на особенный вариант модели, однако покупатели получат свои экземпляры не ранее 20 августа 2026 года.

Японская компания Honda с 1978 по 2001 годы выпускала купе под названием Prelude. Для той двухдверки последним стало пятое поколение, появившееся в 1996-м, обновлённое в 1999 году. Спустя несколько десятилетий производитель решил возродить это имя: его присвоили новому трёхдверному хэтчбеку, хотя в Honda его позиционируют как купе, несмотря на то, что багажник у него открывается вместе со стеклом. Премьера нового серийного автомобиля под названием Prelude прошла в начале осени 2025 года.

На фото: Honda Prelude Limited Edition

Теперь пресс-служба Honda рассказала о том, что у Prelude появилась спецверсия Limited Edition. В списке особенностей такого «купе» числится эксклюзивный насыщенный тёмно-красный оттенок Premium Crystal Garnet Metallic для окраса кузова. При этом поперечная вставка в узкой радиаторной решётке тоже окрашена в этот цвет.

Ещё Honda Prelude Limited Edition достались красные акценты в нижней части переднего бампера и на корме вместо стандартных синих. Профиль украшают чёрно-серые легкосплавные колёсные диски размером 19 дюймов, а за ними можно разглядеть тормозную систему Brembo с красными суппортами, которые заменили привычные синие.

На фото: салон Honda Prelude Limited Edition

Салон особенного варианта японского четырёхместного «купе» тоже имеет свои отличия. Передняя панель, центральный тоннель, дверные карты и передние сидения отделаны в чёрно-бордовом сочетании цветов, которое дополнено контрастной тёмно-красной прострочкой (в том числе на рулевом колесе). В этом же цвете выполнена вышивка с названием модели.

«Начинка» у спецверсии Honda Prelude стандартная. Напомним, модели положена фирменная гибридная установка e:HEV, в основе которой лежит 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник, максимальная отдача которого равна 141 л.с., крутящий момент – 182 Нм. Двигатель работает в тандеме с двумя электромоторами, один из них играет роль генератора, второй установлен на передней оси (184 л.с. и 315 Нм). Совокупная мощность системы составляет 203 л.с. Модель имеет систему S+ Shift, которая с помощью подрулевых лепестков имитирует переключение передач.

Известно, что Prelude Limited Edition выпустят ограниченным тиражом, правда, сколько именно экземпляров он будет насчитывать, в компании пока не рассказали. Дилеры в Японии (для других стран спецверсию пока не анонсировали) уже начали собирать предзаказы на особенное «купе», однако покупатели получат свои автомобили не ранее 20 августа 2026 года.

Цена Honda Prelude Limited Edition в Японии составляет 6 306 300 иен, что эквивалентно примерно 2,87 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, «обычный» трёхдверный хэтчбек на домашнем рынке можно купить за 6 179 800 иен (около 2,82 млн рублей).

В прошлом месяце стало известно о том, что в дальнейшем у Honda Prelude может появиться спортивная версия, однако иную технику ждать не стоит. Речь идёт о варианте, подготовленном подразделением HRC (Honda Racing Corporation), но не о хот-хэтче с прибавкой Type R.

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Комментарий отправлен
2 комментария
19.06.2026 18:37
Evgeny Budniy

Они могли бы выпустить один из самых интересных переднеприводных авто в истории на базе этого автомобиля пустив концепт Prelude HRC в серию с форсированным двигателем от Type R и механической коробкой. Это было бы круто, но это Honda и если ты фанат Honda ты должен страдать. Поэтому вместо того что бы делать интересные клиентам авто, они вбухали 15–16 млрд долларов в провальный проект электрокаров которые выглядели «ВОТ ТАК».

19.06.2026 18:38
Evgeny Budniy

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