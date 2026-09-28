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  • У купе Subaru BRZ и спортседана WRX появились новые спецверсии в США

У купе Subaru BRZ и спортседана WRX появились новые спецверсии в США

28.09.2026 610 0 0
У купе Subaru BRZ и спортседана WRX появились новые спецверсии в США

Двухдверка японской марки таким образом празднует 15-летие, а четырёхдверка – 25-летие. Автомобили будут выпущены лимитированным тиражом, их цены американский офис обнародует позже.

Одним из приоритетных рынков для японской марки Subaru являются Штаты. Однако в последнее время продажи здесь демонстрируют отрицательную динамику. Так, по итогам 2025-го дилеры бренда реализовали на американском рынке около 643,6 тыс. экземпляров, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. А за первые восемь месяцев 2026-го результат здесь составил примерно 424,2 тыс. единиц (на 2,9% меньше, чем в январе-августе прошлого года).

На фото: Subaru BRZ ZC15
На фото: Subaru BRZ ZC15
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На фото: Subaru BRZ ZC15
На фото: Subaru BRZ ZC15
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На фото: Subaru BRZ ZC15
На фото: Subaru BRZ ZC15
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Нишевые модели, к которым можно отнести купе Subaru BRZ и спортседан WRX, конечно, не являются драйверами продаж (показатель BRZ в текущем году – 2020 шт., WRX – 10 324 шт.), однако они привлекают внимание к продукции марки в целом. Напомним, актуальная двухдверка появилась в 2020 году, четырёхдверка дебютировала здесь в 2021-м. Теперь эти модели обзавелись особенными версиями.

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У купе появилась спецверсия под названием Subaru BRZ ZC15, её разработку и выпуск производитель приурочил к празднованию 15-летия модели. В свою очередь спортседан обзавёлся особенным вариантом под названием WRX GD25, который, соответственно, посвящён 25-летию модели. Живая премьера особенных версий прошла на минувших выходных в Йорке (штат Пенсильвания, США) в рамках Boxerfest 2026 – специального мероприятия для поклонников Subaru.

На фото: салон Subaru BRZ ZC15
На фото: салон Subaru BRZ ZC15
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На фото: салон Subaru BRZ ZC15
На фото: салон Subaru BRZ ZC15
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На фото: салон Subaru BRZ ZC15
На фото: салон Subaru BRZ ZC15
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Subaru BRZ ZC15 призван отдать дань уважения спорткару первого поколения, который появился в 2012-м, его шасси имело внутренний код – ZC. Кузов спецверсии получил эксклюзивный белый цвет Ceramic White, который сочетается с бронзовыми наклейками на боковинах и матовыми колёсными дисками аналогичного цвета. За ними можно разглядеть золотые тормозные суппорты с красной надписью Brembo. На корме установлен черный спойлер.

На фото: Subaru BRZ ZC15 и WRX GD25

Салон спецверсии BRZ отделан чёрной кожей со вставками бордово-красного цвета. Кроме того, здесь имеется табличка с надписью с названием спецверсии. Техника у особенного варианта заднеприводного купе стандартная: под капотом находится 231-сильный четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,4 литра, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

На фото: Subaru WRX GD25
На фото: Subaru WRX GD25
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На фото: Subaru WRX GD25
На фото: Subaru WRX GD25
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На фото: Subaru WRX GD25
На фото: Subaru WRX GD25
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Разработка Subaru WRX GD25 шла по тому же принципу: буквы «GD» в названии спецверсии – это отсылка к внутреннему коду шасси первого поколения спортседана. Особенной четырёхдверке достался кузов в фирменном синем цвете World Rally Blue, который оттеняют золотистые 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски, обутые в шины Bridgestone Potenza S007, а за ними расположены тормозами Brembo с более тёмными «золотыми» суппортами.

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На корме WRX GD25 установлено антикрыло из углеволокна от подразделения STI (Subaru Tecnica International), ещё модели досталась модернизированная подвеска с более жёсткими пружинами. В салоне находятся спортивные сидения Recaro с чёрными вставками и красной прострочкой, а также рычаг КПП от STI.

На фото: салон Subaru WRX GD25
На фото: салон Subaru WRX GD25
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На фото: салон Subaru WRX GD25
На фото: салон Subaru WRX GD25
2 / 3
На фото: салон Subaru WRX GD25
На фото: салон Subaru WRX GD25
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Техника у такого спортивного седана тоже стандартная: речь идёт о 275-сильном оппозитном турбомоторе объёмом 2,4 литра, его максимальный крутящий момент равен 350 Нм. У WRX GD25 двигатель идёт в комплекте с шестиступенчатой механической коробкой передач, привод у этой модели только симметричный полный.

Автомобили будут выпущены для американского рынка лимитированным тиражом: на Subaru BRZ ZC15 придётся 300 экземпляров, а на Subaru WRX GD25 – 350 единиц. Купе поступит в продажу в начале 2027 года, а спортседан пополнит линейку летом. Цены компания обнародует позже.

купе седан США Япония авторынок Subaru Subaru BRZ Subaru WRX
Обновлено 29.09.2026
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