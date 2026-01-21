Subaru вернула стартовую версию WRX на американский рынок из-за резкого спада продаж

Авторынок ×
21.01.2026 379 0 0
Спортивный седан получил новый вариант начального уровня. Стоимость такого автомобиля равна 32 495 долларов (эквивалентно примерно 2,52 млн рублей по текущему курсу).

История Subaru WRX началась несколько десятилетий назад. Одним из приоритетных рынков для модели японской марки являются Штаты, и именно здесь в начале осени 2021 года был представлен актуальный спортивный седан. С тех пор он успел обрасти различными спецверсиями. Сейчас американский офис марки рассказал о четырёхдверке 2026 модельного года.

На фото: Subaru WRX 2026 модельного года

Как оказалось, продажи Subaru WRX на американском рынке по итогам 2025 года резко рухнули на 41,2% и составили всего 10 930 экземпляров. По данным местных СМИ, этот результат стал худшим за всю историю присутствия модели в регионе. Очевидно, с целью привлечь внимание клиентов к этой четырёхдверке марка решила вернуть начальную версию в гамму WRX в рамках обновления до 2026 модельного года.

На фото: салон Subaru WRX 2026 модельного года

Новый вариант начального уровня должен показаться клиентам привлекательнее за счёт более скромного ценника: его стоимость в США составляет 32 495 долларов, что эквивалентно примерно 2,52 млн рублей по текущему курсу. Отметим, цена на 5255 долларов (около 407,5 тыс. рублей) меньше, чем у стартового спортседана 2025 модельного года.

Новый базовый Subaru WRX получил светодиодную головную оптику, четыре круглых патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны), а также 18-дюймовые легкосплавные диски, обутые в комплект летних шин. В салоне установлено отделанное кожей рулевое колесо, на передней панели располагается тачскрин информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, его диагональ равна 11,6 дюйма.

На фото: актуальный спортседан Subaru WRX

В салоне такого спортседана можно увидеть отделанные тканью сиденья, декор в виде контрастной красной прострочки и вставок из искусственного углепластика. Ещё модель снабдили металлическими накладками на педали, двухзонным климат-контролем, функцией бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой.

В стандартную комплектацию входит и комплекс помощников водителю EyeSight, включающая в себя адаптивный круиз-контроль, слежение за полосой движения и функцию экстренной остановки. Помимо этого, базовый Subaru WRX 2026 модельного года имеет функцию автоматического регулирования при включении дальнего света, систему предупреждения о выезде с полосы движения и т.д.

У всех версий предлагаемого в Штатах Subaru WRX под капотом располагается 275-сильный оппозитный турбомотор FA24 объёмом 2,4 литра (максимальный крутящий момент – 350 Нм). Он может работать в паре как шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с вариатором. Привод – только полный.

Под капотом актуального спортседана Subaru WRX

Стоит отметить, что и другие версии, помимо базовой, в 2026 модельном году стали дешевле. Цена посвежевшего седана Subaru WRX Premium равна 33 995 долларов (около 2,64 млн рублей), за WRX Limited просят 38 995 долларов (около 3,02 млн рублей), за WRX tS и GT – 44 995 долларов (около 3,49 млн рублей), а за лимитированное исполнение WRX Series.Yellow (350 экземпляров) придётся отдать 45 995 долларов (около 3,57 млн рублей).

