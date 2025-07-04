«Слился с тьмой»: у внедорожника Land Rover Defender Octa появился «затемнённый» вариант

У топового исполнения модели с прибавкой Black изменения коснулись внешности и салона, а «начинка» осталась стандартной. Цена особенного исполнения уже известна.

Британский производитель Land Rover выпускал свой легендарный внедорожник с 1948 по 2016 годы, при этом название Defender модель получила только в 1991-м. Несмотря на то, что эпоха классических «Защитников» завершилась в прошлом десятилетии, производитель не стал отказываться от известного имени и присвоил его другой модели – дебютировавшим в 2020-м году внедорожникам с индексами 90 и 110 (серии L663). В 2022-м семейство пополнилось за счёт удлинённого Defender 130. Недавно всю линейку освежили до 2026 модельного года.

На фото: Land Rover Defender Octa Black

Топовая модификация внедорожника – Land Rover Defender Octa – была представлена в июле 2024 года. Теперь британская марка подготовила «затемнённую» спецверсию с соответствующей прибавкой Black к названию. У такого автомобиля есть ряд визуальных отличий от «обычного» варианта.

Кузов Defender Octa Black окрашен в чёрный цвет Narvik, а в качестве опции предлагается ещё дополнительная матовая защитная плёнка. Такой внедорожник получил либо 20-, либо 22-дюймовые чёрные колёсные диски, аналогичного цвета логотипы и шильдики, матово-чёрные накладки с порошковым покрытием, затемнённые глянцевые патрубки выхлопной системы, тормозные суппорты тоже выполнены в чёрном глянце и украшены серебристыми надписями. В чёрный предлагается покрасить в том числе буксировочную проушину и фаркоп.

«Затемнение» продолжается в том числе и в салоне: практически все материалы для отделки имеют чёрный цвет, даже прострочку разработчики выбрали в тон. В списке особенностей числится оригинальная перфорация на оббитых полуанилиновой кожей креслах, а также спинки передних сидений, выполненные в сером цвете Carpathian Grey. Опционально доступны декоративные элементы из углеволокна. Ещё спецверсию оснастили акустической системой Meridian с 15 динамиками.

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Техника у Land Rover Defender Octa Black осталась прежней. Модель оснащается битурбомотором V8 от BMW, объём двигателя равен 4,4 литра, мощность – 635 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач в составе мягкогибридной системы, то есть с «электродовеском», исполняющим роль стартер-генератора.

На фото: салон Land Rover Defender Octa Black 1 / 2 На фото: салон Land Rover Defender Octa Black 2 / 2

На разгон с места до «сотни» топовой версии внедорожника требуется 4 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Напомним, ещё Defender Octa имеет: регулируемую в шести направлениях подвеску 6D Dynamics с гидроцилиндрами вместо стабилизаторов поперечной устойчивости, тормоза Brembo, систему, которая автоматически определяет, по какой поверхности движется автомобиль, и меняет настройки в зависимости от дорожных условий. Кроме того, водители могут вручную регулировать настройки рулевого управления, дроссельной заслонки и подвески.

Цена Land Rover Defender Octa Black уже известна: на домашнем рынке, в Великобритании, за такой кроссовер просят не менее 148 045 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 15,9 млн рублей по текущему курсу.