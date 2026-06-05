Гибридные авто ×
  • Гибридный суперкар Audi Nuvolari пришёл на смену Audi R8: 1001 л.с. и 2,6 с до «сотни»

Гибридный суперкар Audi Nuvolari пришёл на смену Audi R8: 1001 л.с. и 2,6 с до «сотни»

05.06.2026 49 0 0
Гибридный суперкар Audi Nuvolari пришёл на смену Audi R8: 1001 л.с. и 2,6 с до «сотни»

Новый флагман спортивной линейки Audi назван в честь легендарного итальянского гонщика Тацио Нуволари: в 1938 и 1939 годах он выступал за команду Auto Union и принёс ей три победы в Гран-при. В основе Audi Nuvolari лежит платформа от Lamborghini Temerario, но кузов у немецкого суперкара свой, разработанный под руководством нынешнего главного дизайнера Audi итальянца Массимо Фрасчеллы.

Среднемоторный суперкар Audi R8 просуществовал в двух поколениях с 2006 по 2024 год. Первое поколение делило платформу с Lamborghini Gallardo, второе — с Lamborghini Huracan, ну а новый суперкар предсказуемо оказался производной от Lamborghini Temerario. Имя Nuvolari для нового суперкара Audi стало сюрпризом, хотя само по себе оно не новое — Audi уже использовала его для концепта переднемоторного купе образца 2003 года. Почему Nuvolari, а не R8? Потому что новая модель предлагает гораздо более высокий уровень производительности по сравнению с двумя поколениями R8, другое имя должно подчеркнуть дистанцию между ними и новым суперкаром.

1 / 2
2 / 2

Несущий каркас кузова Audi Nuvolari выполнен из алюминиевого сплава, а большинство наружных панелей — углепластиковые. В корму интегрирован активный спойлер, способный создавать более 400 кг прижимной нагрузки. Интерьер выполнен в минималистичном стиле и совсем не похож на интерьер Lamborghini Temerario: у Audi свои руль, экраны (приборный и мультимедийный) и лёгкие кресла на углепластиковых каркасах. В отделке много замши и полированного алюминия.

1 / 2
2 / 2

Plug-in гибридная силовая установка устроена так же, как у Temerario. Перед задней осью установлен 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 (800 л.с., 730 Нм), способный крутиться до 10 000 об/мин. Вся мощность от него передаётся на задние колёса через 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Тяговых электромоторов у суперкара три: один размещён между двигателем V8 и коробкой передач, а два других находятся спереди и вращают передние колёса, обеспечивая полный привод. Все три электромотора — с осевым магнитным потоком, каждый выдаёт до 150 л.с. Тяговая литий-ионная батарея ёмкостью 7,3 кВт·ч (у Temerario — 3,8 кВт·ч) расположена в центральном тоннеле.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Максимальная совокупная мощность силовой установки Audi Nuvolari — 1001 л.с. (у Temerario — 920 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с (у Temerario — 2,7 с), максимальная скорость — более 350 км/ч (у Temerario — 343 км/ч). У силовой установки есть три основных режима с точки зрения расходования энергии: тихоходный E-Hybrid без включения ДВС, Balanced (сбалансированный), Dynamic (динамичный) и Dynamic+ (максимальная отдача). У антипробуксовочной системы есть несколько степеней чувствительности вплоть до полного отключения.

Настройки адаптивной подвески у Audi Nuvolari свои, не такие, как у Lamborghini Temerario, а карбон-керамические тормоза крупнее, чем у «итальянца»: в передних колёсах установлены 420-миллиметровые тормозные диски с 10-поршневыми фиксированными суппортами, в задних — 410-миллиметровые диски с 4-поршневыми суппортами. Шины — Bridgestone Potenza Sport размерности 255/35 ZR 20 спереди и 325/30 ZR 21 сзади.

Audi Nuvolari будет выпущен тиражом 499 экземпляров, поставки клиентам начнутся в первой половине 2027 года. Цена пока не объявлена. Скорее всего, она превысит 500 000 евро.

спортивные авто суперкары новинки гибридные авто Audi Audi Nuvolari

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Toyota Highlander II (XU 40) с пробегом: коррозия под внешним блеском и почти вечный салон Toyota Highlander второго поколения – машина не самая популярная. И трудно сказать, почему именно так получилось. Вроде бы Тойоты у нас любят, большие машины ценят, но как-то не сложилось. М... 1734 5 0 03.06.2026
Статьи / Мнение без фильтров Раскоронованные: дальнобойщики больше не короли дорог По статистике, водители больше всех не любят самокатчиков. На втором месте в рейтинге ненависти оказались мотоциклисты, на третьем – велосипедисты. Отчасти согласен, но я бы сюда добавил ещё... 1427 4 1 01.06.2026
Статьи / История Для истинных самураев и жителей Дальнего Востока: чем интересны автомобили японского такси В мире существует не так уж много стран, автомобильная промышленность которых выпускала легковые автомобили, изначально не предназначенные для продажи частным лицам. И речь в данном случае и... 1390 1 4 31.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42313 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12465 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9932 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
11 Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3
10 Внедорожник Lada Niva Legend: мотор от Niva Travel и много других обно...
9 Имперская роскошь и шок-цена: первый обзор Hongqi Golden Sunflower Guo...
Новые комментарии
Change privacy settings