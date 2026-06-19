Mercedes-Benz G 500 снят с продаж, за другими топливными версиями выстроилась очередь

Бензиновый Mercedes-Benz G 500 больше не доступен для заказа в Европе, так как его 3,0-литровый двигатель M256 нуждается в модернизации.

Версия с индексом G 500 и 5,0-литровым V8 M113 появилась у «гелика» в 1998 году, а до неё в 1993 и 1994 годах выпускалась лимитированная версия 500 GE с более древним V8 M117. Уже в 1990-х «пятисотый» G-класс стал культовым в определённых кругах, притом что возможности шасси явно не дотягивали до возможностей мотора. Проще говоря, управлять ранними Mercedes-Benz G 500 довольно опасно.

В 2018 году Mercedes-Benz G-класс пережил самую масштабную в своей истории модернизацию, в результате которой получил независимую переднюю подвеску, реечное рулевое управление, новую раму, новые кузовные панели, новый салон, новые двигатели, новую электронику и массу других доработок. В сочетании с мощными двигателями «гелик» наконец-то стал ехать более-менее адекватно, но уже в 2023 году компания Mercedes-Benz из экологических соображений решила отказаться от двигателя V8 на версии G 500 — на тот момент это был вполне современный 4,0-литровый M176 с двумя турбокомпрессорами.

В 2024 году Mercedes-Benz G-класс пережил последний на данный момент рестайлинг. Версия G 500 у внедорожника сохранилась, но теперь её оснащают 3,0-литровой рядной битурбошестёркой M256 (449 л.с., 560 Нм), которой ассистирует 48-вольтовый стартер-генератор (20 л.с., 200 Нм). На американском рынке такая версия носит индекс G 550. Желающим получить новый «гелик» с V8 сегодня доступна лишь самая дорогая версия G 63 от AMG.

На этой неделе интернет-ресурс MBpassion обратил внимание на то, что версия G 500 исчезла из конфигуратора потребительского сайта Mercedes-Benz в Германии и сообщил, что через какое-то время появится обновлённый Mercedes-Benz G 500 с модернизированным двигателем M256 Evo. Максимальный крутящий момент вырастет до 600 Нм, а в режиме overboost двигатель сможет кратковременно выдавать 640 Нм. Кроме того, M256 Evo будет адаптирован к экологическим нормам Euro 7, которые вступят в силу в ноябре этого года.

Когда именно обновлённый Mercedes-Benz G 500 поступит в продажу, пока неизвестно. До временной отставки версия G 500 стоила в Германии от 133 578 евро. Сейчас для заказа доступны лишь дизельный Mercedes-Benz G 450 d (от 127 592 евро) и топовый Mercedes-AMG G 63 (от 193 327 евро), причём очередь на дизельную версию растянулась до сентября, а Mercedes-AMG G 63 можно получить не раньше ноября. Проще всего (в смысле быстрее) купить электрический Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology (от 129 302 евро), но он, к большому сожалению компании Mercedes-Benz, мало кого интересует.