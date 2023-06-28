Mercedes-Benz G 500 лишится мотора V8: подготовлена прощальная версия

Цена внедорожника с прибавкой Final Edition уже известна: в Германии покупка обойдётся в 196 350 евро. Всего будет выпущено 1500 таких автомобилей.

Mercedes-Benz выпускает свой легендарный внедорожник G-Class на заводе Magna Steyr в австрийском Граце с 1979 года. Минувшей весной модель отмечала достижение очередной значимой планки: совокупный тираж достиг 500 000 экземпляров. В актуальной гамме есть исполнение Mercedes-Benz G 500 с двигателем V8, однако в скором времени такой вариант исчезнет: немцы подготовили прощальную версию Final Edition.

На фото: Mercedes-Benz G 500 Final Edition

Серийное производство Гелендевагенов с восьмицилиндровыми двигателями началось в 1998 году. Теперь в угоду электрификации и повышающимся экологическим требованиям в ЕС эпоха таких внедорожников постепенно уходит в прошлое. Mercedes-Benz G 500 Final Edition можно узнать по соответствующей надписи на боковых молдингах, дверных порогах, а также на чехле, в котором «прячется» запаска размещённая на багажной двери. Ещё в наружных зеркалах есть проектор логотипов.



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Для лимитированной серии предложены три новых оттенка для окраса кузова – зелёный Olive Magno, чёрный Obsidian Black и белый Opalith White Magno. Кроме того, модель снабдили 20-дюймовыми колёсными дисками оригинального дизайна, причём их элементы окрашены в те же цвета, что и кузов.



Ещё у G 500 Final Edition есть отличия в салоне: автомобиль получил двухцветную (чёрно-коричневую или чёрно-белую с контрастной прострочкой) обивку из натуральной кожи, причём отделан даже потолок. Ещё на ключе от автомобиля находится табличка с указанием на принадлежность к лимитированной серии.



Mercedes-Benz G 500 Final Edition оснащается стандартным 4,0-литровым битурбомотором V8, его отдача составляет 421 л.с., а максимальный крутящий момент – 610 Нм. Стоит отметить, что двигатель V8 пока что останется в линейке модели: он по-прежнему будет размещаться под капотом «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G 63 (здесь он выдаёт 585 л.с. и 850 Нм).



На фото: Mercedes-AMG G 63 Grand Edition 1 / 3 На фото: Mercedes-AMG G 63 Grand Edition 2 / 3 На фото: Mercedes-AMG G 63 Grand Edition 3 / 3

Кстати, сегодня немецкий производитель рассекретил спецверсию G 63 Grand Edition. Такие автомобили имеют чёрный цвет кузова с золотыми декоративными элементами (в списке декора рисунки на боковинах, кольцо чехла для запасного колеса и т.д.), а также 22-дюймовые колёсные диски, оформленные «под золото».



Салон отделан кожей наппа, а на пассажирской ручке на передней панели есть карбоновая вставка и надпись с названием лимитированной серии. Тираж «горячего» варианта с прибавкой Grand Edition составит 1000 экземпляров, цена такого внедорожника в Германии стартует с отметки в 228 896 евро.



Вернёмся к Mercedes-Benz G 500 Final Edition. Лимитированную серию составят 1500 экземпляров: по 500 внедорожников каждого из выше перечисленных цветов кузова. Выпуск машин прощальной версии продлится с сентября 2023 по март 2024 года. Как сообщили в компании, стартовый ценник этого варианта составляет 196 350 евро, сейчас дилеры уже собирают предзаказы.

