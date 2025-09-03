Концепткар ×
  • Audi Concept C: купе-кабриолет на платформе Porsche, серийная модель появится в 2027 году

Audi Concept C: купе-кабриолет на платформе Porsche, серийная модель появится в 2027 году

03.09.2025 121 0 0

Нет, это не новый Audi TT, а чуть более крупный, более статусный и более дорогой спорткар, который, если бы вышел в начале десятилетия, занял в модельном ряду Audi место между TT и R8. Серийный спорткар будет выглядит практически так же, как концепт, и поступит в продажу в 2027 году, в его основу легла полностью электрическая платформа от нового, ещё не представленного Porsche 718, версий с ДВС, увы, не будет.

Фотографии Audi Concept C утекли в Сеть накануне премьеры, неравнодушные граждане уже успели его сравнить со скандальным концептом Jaguar Type 00. Действительно, в облике этих двух концептов есть что-то общее, особенно при взгляде спереди, но надо признать, что Audi Concept C выглядит изящнее и, в отличие от Ягуара, в нём угадываются родовые черты марки, её отдельных наиболее узнаваемых моделей.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Audi Concept C — это первая работа нового главного дизайнера «четырёх колец», итальянца Массимо Фрасчеллы, который является большим фанатом Audi TT: он влюбился в эту модель ещё в первом поколении и считает её шедевром. Между тем в посвящённом Audi Concept C пресс-релизе Audi TT никак не упомянут, а сказано, что источником вдохновения для этого концепта был с гоночный болид Auto Union Type C 1936 года и Audi A6 третьего поколения (C6) — от них концепту досталась вытянутая радиаторная решётка, но это не цитата, а переосмысление.

1 / 2
2 / 2

В форме крыши концепта безусловно угадываются гены Audi TT, но гендиректор Audi Гернот Дёлльнер в интервью британскому журналу Autocar заявил, что Audi Concept C не является преемником ТТ и серийной версии концепта дадут другое имя — его пока не выбрали. В свою очередь Массимо Фрасчелла заявил, что отличия серийного спорткара от концепта будут минимальными, так что результат его работы можно оценить уже сейчас.

1 / 2
2 / 2

Суть нового стиля Audi от Массимо Фрасчеллы выражена фразой «радикальная простота». Новый стиль является нарочитой противоположностью старому стилю, за который отвечал немец Марк Лихте и который пока ещё фонит в новых моделях Audi – например, в недавно дебютировавшем Audi Q3 третьего поколения с его несколько избыточной деталировкой и фальшивыми решётками на передке и корме. В дизайне Audi Concept C нет фальшивых, нефункциональных элементов, общая форма проста и понятна. Узкие фары и фонари набраны из вертикально ориентированных светодиодных элементов прямоугольной формы, эти элементы могут создавать эффект анимации.

1 / 2
2 / 2

Габаритная длина Audi Concept C — 4,35 м, ширина — 1,95 м, высота — 1,23 м, колёсная база — 2,65 м. Снаряженная масса — 1650 кг, это очень достойный показатель для электромобиля. Audi называет Concept C родстером со складной (точнее сдвижной) жёсткой крышей, а по сути это тарга или купе-кабриолет — как кому больше нравится. Отсутствие заднего стекла и среднемоторные пропорции придают концепту дополнительное сходство с Auto Union Type C, у которого за спиной пилота располагался могучий V16.

Среднемоторные пропорции достались Audi Concept C от родственного Porsche 718 нового поколения, который должен был выйти на рынок в этом году, но из-за ряда технологических трудностей задержался до 2027 года — тогда же выйдет и новый серийный спорткар Audi. Платформу для будущих родственных моделей разрабатала компания Porsche. Батарея в этой платформе расположена не в полу, а за спинами водителя и единственного пассажира — такое решение позволило сделать посадку максимально низкой, воспроизвести развесовку среднемоторного бензинового спорткара и привить его ездовые повадки электромобилю. ДВС в эту платформу, к сожалению, никак не вписывается.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Подробностей о силовой установке Audi Concept C нет, но известно, что серийный спорткар в «базе» будет одномоторным заднеприводным, а топ-версия получит два электромотора и соответственно полный привод. На новом Porsche 718 два электромотора будут в сумме выдавать более 1000 л.с., а родственному спорткару Audi, вероятно, согласно внутрикорпоративной иерархии немного «подрежут» технические характеристики.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Салон Audi Concept C тоже вполне отвечает определению «радикальная простота», в нём чувствуется прямо-таки скандинавский минимализм, который лишь немного оживляют ручки, рукоятки и кнопки из анодированного алюминия. На приборный экран можно вывести изображения стрелочных циферблатов. 10,4-дюймовый мультимедийный планшет сделан убирающимся в недра передний панели, чтобы не маячил перед глазами, когда он не нужен.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Элементы дизайна Audi Concept C мы увидим и в других, более ранних моделях Audi, которые были разработаны ещё до прихода Массимо Фрасчеллы, но затем были отданы ему на переделку. К таковым, по данным Autocar, относится кроссовер Audi Q7 следующего, третьего по счёту поколения, Фрасчелла уберёт с него набившие оскомину нагромождения и излишества. Но именно серийный спорткар, предвестником которого является Audi Concept C, станет первым полноценным воплощением философии «радикальной простоты».

купе родстер спортивные авто концепты электромобиль новинки концепткар Audi
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больше «Ведомости» не так давно порадовали новостью: Минпромторг утвердил новые параметры инвестиционного режима для автопроизводителей. Очень изящный ход получился, должен вам сказать. Вроде бы и... 1202 9 4 01.09.2025
Статьи / История Китайская Волга, румынский «козлик»: как иностранцы выпускали советские легковые автомобили Так уж исторически сложилось, что советский автопром больше ориентировался на нужды армии и народного хозяйства, и поэтому со второй половины ХХ века по выпуску грузовиков он входил в число... 916 1 3 31.08.2025
Статьи / Путешествия Княжий город и лампочка не Ильича: путешествие в Плавск В России насчитывается восемь сотен городов с населением менее 50 тысяч человек. Одни из них давно стали звездами туристических путеводителей, другие просто живут тихой и размеренной уездной... 445 2 1 30.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8692 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8069 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 6938 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
9 Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больш...
8 Обновлённая BMW 7 серии: первые изображения
4 Бензин из зажигалки и квадратные тормоза: интересный тест на знание со...
Новые комментарии
Change privacy settings