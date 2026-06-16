Новый Audi A6 allroad: раздутый кузов, тоскливый салон и тотальная гибридизация

Компания Audi представила кросс-универсал A6 allroad нового поколения, приём заказов на него в Германии начнётся 18 июня, а живые машины у дилеров появятся ближайшей осенью.

Впервые кросс-версия allroad появилась в 1999 году у универсала Audi A6 второго поколения, это был весьма впечатляющий автомобиль с постоянным полным приводом и опциональной понижающей передачей — почти внедорожник! Сейчас же allroad — это в первую очередь приключенческий стиль, технические отличия от прочих версий незначительны и сводятся по сути только к увеличенному дорожному просвету.

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Представленный сегодня Audi A6 allroad пятого поколения сделан на базе универсала Audi A6 Avant шестого поколения (С9), справившего премьеру весной прошлого года. Версия allroad длиннее, шире и выше обычного универсала из-за распухших колёсных арок, расширенных «зубастых» порогов и эффектного чёрного глянцевого обвеса, который хочет казаться защитным, но на самом деле является чисто декоративным. Габаритная длина версии allroad — 5016 мм, ширина — 1986 мм, максимальная высота — 1508 мм. Аналогичные размеры обычного универсала составляют 4999 мм, 1875 мм и 1472 мм. Колёсная база — 2923 мм.

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В базовое оснащение нового Audi A6 allroad входит регулируемая в диапазоне 55 мм адаптивная пневмоподвеска. Дорожный просвет по сравнению со стандартным универсалом увеличен на 34 мм до 179 мм. Штатные колёса — 19, 20- либо 21-дюймовые. Матричные фары, как у машины на фотографиях, предлагаются в виде опции.

На данный момент новый кросс-универсал заявлен в двух версиях — plug-in гибридной A6 allroad e-hybrid и мягкогибридной дизельной A6 allroad TDI. В обоих случаях в оснащение входит экономичный полный привод quattro ultra с автоматической муфтой отбора мощности на задние колёса. Полноуправляемое шасси включено с стандартное оснащение версии A6 allroad e-hybrid и предлагается в виде опции для версии A6 allroad TDI.

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В состав силовой установки Audi A6 allroad e-hybrid входит 2,0-литровый бензиновый тубомотор EA888 (252 л.с., 380 Нм) и 7-ступенчатый «робот» S tronic c двумя сцеплениям, в который вживлён единственный тяговый электромотор (143 л.с., 350 Нм). Тяговая батарея ёмкостью 25,9 кВт·ч (из них потребителю доступны 20,7 кВт·ч) находится под полом багажника. Максимальная совокупная отдача силовой установки e-hybrid — 367 л.с. и 500 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, максимальная скорость — 250 км/ч. Максимальный запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 95 км по циклу WLTP. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2000 кг.

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Audi A6 allroad TDI оснащён новейшим 3,0-литровым турбодизелем V6 EA897evo4 (299 л.с., 580 Нм), которому ассистируют сразу три 48-вольтовых электромотора: один — это стартер-генератор, второй раскручивает крыльчатку турбокомпрессора, а третий интегрирован в 7-ступенчатый «робот» S tronic. На малых скоростях дизельный кросс-универсал способен непродолжительное время двигаться исключительно на электротяге. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, максимальная скорость — 250 км/ч. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2500 кг.

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Салон у нового Audi A6 allroad такой же, как у стандартного универсала, то есть на передней панели всё те же три экрана, обрамлённые в нелепые кривые рамки. Приборный экран имеет диагональ 11,9 дюйма, центральный мультимедийный — 14,5 дюйма, развлекательный для переднего пассажира — 10,9 дюйма. Над головами седоков простирается панорамная стеклянная крыша с регулируемой степенью прозрачности. Объём багажника у дизельной версии — 466 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1497 л. У Audi A6 allroad e-hybrid из-за большой тяговой батареи багажник поменьше — 404-1423 л.

В Германии новый Audi A6 allroad будет стоить от 77 250 евро.

