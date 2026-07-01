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Бюджетный седан Mitsubishi Attrage стал чуть агрессивнее после рестайлинга

01.07.2026 466 0 0
Бюджетный седан Mitsubishi Attrage стал чуть агрессивнее после рестайлинга

Компания Mitsubishi обновила компактную четырехдверку, адресованную небогатым рынкам. Модели подправили внешность и улучшили системы безопасности.

Нынешний седанчик Mitsubishi Attrage (на некоторых рынках он звался Mirage 4G) дебютировал в 2013-м, то есть год спустя после премьеры родственного хэтчбека Mitsubishi Mirage (в Европе пятидверка носила имя Space Star). Изначально семейство было глобальным, но затем география продаж стала сужаться. Итого, сейчас основным ареалом обитания для семейства является Юго-Восточная Азия. Компакты уже модернизировали, а теперь Mitsubishi провела очередное обновление. Правда, пока оно затронуло только четырехдверку и только в Таиланде.

Обновленный Mitsubishi Attrage
Обновленный Mitsubishi Attrage
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Дореформенный Mitsubishi Attrage
Дореформенный Mitsubishi Attrage
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Седану Mitsubishi Attrage переделали переднюю часть. Новая радиаторная решетка отныне вогнутая и в сетку (у дореформенной модели на решетке красуются горизонтальные полоски). Образующие «икс» вставки стали больше, плюс они отныне черные, а не хромированные. Наконец, на бампере появилась изогнутая плашка.

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Габариты не изменились. Длина тайского Mitsubishi Attrage составляет 4305 мм, ширина – 1670 мм, высота – 1515 мм, колесная база – 2550 мм. Модели положены 14- или 15-дюймовые диски.

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Интерьер реформы не затронули. Как и прежде, в Таиланде седан Attrage предложен в двух комплектациях. В базовой Active есть мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, тканевая обивка и пара подушек безопасности. В версии Smart появляются «кожа», климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль. Кроме того, топовый Mitsubishi Attrage теперь имеет улучшенные системы предупреждения о фронтальном столкновении и слежения за разметкой.

Трехцилиндровый бензиновый атмосферник 1.2 отныне соответствует стандарту Евро-6. Мощность – прежние 78 л.с. Двигатель работает в паре с вариатором.

Для Таиланда семейство бюджетников Mitsubishi производят локально. Рестайлинговый седан Attrage уже доступен к заказу, за него просят 564 000 – 619 000 батов, что эквивалентно примерно 1,3 млн – 1,4 млн рублей по текущему курсу.

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