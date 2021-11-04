Mansory Aston Martin DBX: очень злой widebody-обвес, 800 л.с. и 3,8 с до «сотни»

Aston Martin DBX дебютировал два года назад, но в производство пошёл лишь летом 2020-го. Кроссовер стал настоящим спасением для находящейся в кризисе британской компании: благодаря ему продажи Aston Martin по итогам первых трёх кварталов этого года увеличились на 173% (по сравнению с январём-сентябрём 2020-го) до 4250 автомобилей, из них 2186, то есть чуть больше половины — это DBX. С появлением в модельной линейке кроссовера у компании в три раза выросла выручка, но её львиная доля уходит на погашение долгов, от которых, как сообщает британский журнал Autocar, Aston Martin планирует избавиться в течение двух ближайших лет, затем выйти в прибыль и нарастить продажи до 10 тысяч машин в год.

Короче говоря, рынок принял Aston Martin DBX неплохо, хотя ожидания некоторых экспертов и автолюбителей на старте были не самые радужные — мол, слишком много в этой модели позаимствовано у Mercedes-Benz (в частности силовой агрегат и электроника), технические характеристики — не лучшие в своём классе, а внешность слишком «травоядная». Mansory попыталась исправить перечисленные недостатки Aston Martin DBX и представила своё видение британского кроссовера.



Перемены во внешности весьма значительные: DBX стал выглядеть гораздо агрессивнее благодаря продуманному widebody-обвесу, причём Mansory утверждает, что все детали функциональные, увеличивают прижимную силу и улучшают управляемость кроссовера на высоких скоростях. Бόльшая часть деталей изготовлена из так называемого кованого карбона (к техпроцессу слово «кованый» в данном случае отношения не имеет, это жаргонизм) с эффектом чёрного мрамора, который отлично гармонирует с чёрным металликом основных панелей кузова.



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Самый впечатляющий элемент обвеса — этажерка спойлеров на корме, причём нижний аккуратно повторяет трапециевидную пластику кузова, этот же мотив использован в лаймовом орнаменте перфорированных кожаных вставок в салоне. Лаймовые вставки есть и снаружи, в том числе на 24-дюймовых колёсных DX.5, специально разработанных для этой модели и улучшающих охлаждение тормозных механизмов. Размерность шин — 295/30 R 24 спереди и 355/25 R 24 сзади.



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Салон полностью перешит, но при этом сохранил британскую сдержанность — цветных вставок не слишком много, мозолить глаза они вряд ли будут. В целом эстетика у Mansory Aston Martin DBX получилась в духе Lister Stealth (сделан на базе Jaguar F-Pace SVR), но у Mansory машина выглядит чуть злее, а мощности у неё намного больше, чем у изделия от британских тюнеров.



Мерседесовская бензиновая 4,0-литровая «битурбовосьмёрка» М177 на стоковом Aston Martin DBX выдаёт максимальные 550 л.с. и 700 Нм и состыкована с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». До 100 км/ч заводской кроссовер разгоняется за 4,5 с, максимальная скорость — 291 км/ч.



Mansory снабдила М177 новыми, более производительными турбокомпрессорами, новой программой управления, спортивным воздушным фильтром и новой выпускной системой с патрубками, выходящими по центру заднего бампера (в стоке патрубки расположены по краям бампера). В итоге отдача выросла до 800 л.с. и 1000 Нм, теперь кроссовер набирает первую «сотню» за 2,8 с, максимальная скорость выросла до 325 км/ч.

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Для сравнения скажем, что 640-сильный Porsche Cayenne Turbo GT, обладатель лучшего времени круга на Северной петле Нюбургринга в классе SUV, разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с, а максимальная скорость у него — «всего» 300 км/ч.



Цена Mansory Aston Martin DBX пока не объявлена, но она для его целевой аудитории не имеет решающего значения — если доработки им придутся по вкусу, возьмут за любые деньги.

