Бизнес ×
  • Aston Martin представил новый логотип и готовится осваивать миллионы инвестиций

Aston Martin представил новый логотип и готовится осваивать миллионы инвестиций

20.07.2022 271 0 0

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin (полное название компании — Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc) впервые с 2003 года обновил фирменную эмблему. Этот символический акт должен ознаменовать новый этап в истории компании: Aston Martin хочет снизить долговую нагрузку, нарастить продажи и начать, наконец, приносить прибыль.

 

За свою более чем вековую историю компания Aston Martin знала немало взлётов и падений, сейчас она переживает очередной период турбулентности, то есть переустройства. В мае в компании сменился гендиректор: на смену авторитарному немцу Тобиас Моэрсу, который прежде возглавлял Mercedes-AMG, пришёл экс-руководитель Ferrari, итальянец Амедео Фелиса.

На прошлой неделе руководство Aston Martin объявило о планах привлечь 653 млн фунтов стерлингов инвестиций, в том числе за счёт передачи 16,7% акций компании Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (он также владеет акциями McLaren и Lucid Motors) и допэмисси акций, при этом, как сообщает британский журнал Autocar, часть новых акций для сохранения статус-кво купят компания Mercedes-Benz (сейчас у неё 11,7% акций Aston Martin) и нынешний мажоритарный акционер Лоуренс Стролл (у него 22%), он же председатель совета директоров Aston Martin, через свою инвестиционную компанию Yew Tree Overseas.

Между тем по состоянию на конец первого квартала этого года накопленный долг компании Aston Martin достиг 956,8 млн фунтов стерлингов — стало быть, новые вливания позволят лишь уменьшить его, а не избавиться полностью. До жизни без долгов компании пока очень далеко: нужно реализовать представленный в апреле план электрификации модельного ряда Racing.Green, он предусматривает появление первого серийного электромобиля в гамме в 2025 году. Что это будет за электромобиль, пока неизвестно — возможно, в его основу ляжет платформа или отдельные наработки Mercedes-AMG.

К 2025 году Aston Martin также хочет выйти на уровень продаж в 10 000 машин в год, тогда как по итогам 2021-го компания реализовала только 6178 автомобилей.

Ну а сегодня Aston Martin представил новый логотип, символизирующий «ускорение роста бренда и обращение к новой аудитории». Нового не так уж и много: крылышки, согласно официальной хронологии, используются в эмблеме с 1932 года, с тех пор были три незначительные итерации их формы, а нынешний вариант отличается от четырёх предыдущих, по сути, лишь отсутствием дуги, огибающей плашку с надписью Aston Martin. Зато новая эмблема — это настоящее произведение ювелирного искусства, её будут изготавливать вручную в Бирмингеме мастера фирмы Vaughtons с двухвековой историей, некоторые этапы процесса показаны на фотографиях.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

По данным Autocar, первыми новую эмблему получат обновлённые спорткары Vantage, DB11 и DBS, дебют которых ожидается в ближайшие месяцы, а уже вышедшие свежие новинки DBX707 и V12 Vantage продолжат донашивать эмблему прежнего образца.

спортивные авто новинки бизнес Aston Martin

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Isuzu Trooper II с пробегом: три полных привода, безупречные автоматы и дизель-миллионник Isuzu Trooper второго поколения – редкий гость на наших дорогах. А ведь кто-то целенаправленно их покупает, но за что? В первой части материала мы разобрались с проблемами, которые могут под... 376 2 0 20.07.2022
Статьи / Авто недели Уже не страшные коробки и уже страшные моторы: стоит ли покупать Audi Q5 I за 2 миллиона Если уж и покупать кроссовер за 2 миллиона, то премиального бренда – так считают многие, накопившие нужную сумму. В результате вместо Volkswagen Touareg покупают Mercedes-Benz M-class, вмес... 2353 5 3 19.07.2022
Статьи / Практика Великий уравнитель: для чего нужен регулятор давления топлива и как его проверить Мы уже привыкли к тому, что машины со временем становятся всё умнее и умнее. И если раньше непонятные «инжехтор с компухтером» вызывали опасения (карбюратор казался как-то надёжнее, а неболь... 1230 0 29 15.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 14411 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 9869 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв V8, рессоры и постоянный полный привод: опыт владения Chevrolet Blazer K5 1974 Глядя на серьезные внедорожники солидных размеров, многие искренне сокрушаются: вот бы такой была наша Нива! На самом деле реально на масштабированную Ниву мало кто похож – разве что трехдве... 8147 1 2 24.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings