Aston Martin представил новый логотип и готовится осваивать миллионы инвестиций

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin (полное название компании — Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc) впервые с 2003 года обновил фирменную эмблему. Этот символический акт должен ознаменовать новый этап в истории компании: Aston Martin хочет снизить долговую нагрузку, нарастить продажи и начать, наконец, приносить прибыль.

За свою более чем вековую историю компания Aston Martin знала немало взлётов и падений, сейчас она переживает очередной период турбулентности, то есть переустройства. В мае в компании сменился гендиректор: на смену авторитарному немцу Тобиас Моэрсу, который прежде возглавлял Mercedes-AMG, пришёл экс-руководитель Ferrari, итальянец Амедео Фелиса.

На прошлой неделе руководство Aston Martin объявило о планах привлечь 653 млн фунтов стерлингов инвестиций, в том числе за счёт передачи 16,7% акций компании Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (он также владеет акциями McLaren и Lucid Motors) и допэмисси акций, при этом, как сообщает британский журнал Autocar, часть новых акций для сохранения статус-кво купят компания Mercedes-Benz (сейчас у неё 11,7% акций Aston Martin) и нынешний мажоритарный акционер Лоуренс Стролл (у него 22%), он же председатель совета директоров Aston Martin, через свою инвестиционную компанию Yew Tree Overseas.

Между тем по состоянию на конец первого квартала этого года накопленный долг компании Aston Martin достиг 956,8 млн фунтов стерлингов — стало быть, новые вливания позволят лишь уменьшить его, а не избавиться полностью. До жизни без долгов компании пока очень далеко: нужно реализовать представленный в апреле план электрификации модельного ряда Racing.Green, он предусматривает появление первого серийного электромобиля в гамме в 2025 году. Что это будет за электромобиль, пока неизвестно — возможно, в его основу ляжет платформа или отдельные наработки Mercedes-AMG.

К 2025 году Aston Martin также хочет выйти на уровень продаж в 10 000 машин в год, тогда как по итогам 2021-го компания реализовала только 6178 автомобилей.

Ну а сегодня Aston Martin представил новый логотип, символизирующий «ускорение роста бренда и обращение к новой аудитории». Нового не так уж и много: крылышки, согласно официальной хронологии, используются в эмблеме с 1932 года, с тех пор были три незначительные итерации их формы, а нынешний вариант отличается от четырёх предыдущих, по сути, лишь отсутствием дуги, огибающей плашку с надписью Aston Martin. Зато новая эмблема — это настоящее произведение ювелирного искусства, её будут изготавливать вручную в Бирмингеме мастера фирмы Vaughtons с двухвековой историей, некоторые этапы процесса показаны на фотографиях.

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По данным Autocar, первыми новую эмблему получат обновлённые спорткары Vantage, DB11 и DBS, дебют которых ожидается в ближайшие месяцы, а уже вышедшие свежие новинки DBX707 и V12 Vantage продолжат донашивать эмблему прежнего образца.

