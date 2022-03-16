Новый и последний в истории Aston Martin V12 Vantage: 700 л.с. и 3,5 с до «сотни»

Компания Aston Martin прощается с 5,2-литровым бутурбомотором V12 собственной разработки, несовместимым с грядущими экологическими нормами. Последним этот мотор примерила младшая модель Vantage: будет выпущено 333 экземпляра, и все они уже распроданы.

Вообще-то ожидалось, что дембельским аккордом астоновского V12, разработанного в начале этого века, станет топ-версия кроссовера DBX, но её в итоге снабдили форсированным до 707 л.с. мерседесовским 4,0-литровым V8. Этот же мотор легко мог встать под капот топового Vantage актуального поколения, что дебютировало в 2017 году, но в компании решили устроить достойные проводы собственному V12 и воткнули его в младшую модель, ради чего пришлось заметно перекроить как шасси, так и кузов.

Пресс-служба Aston Martin сообщает, что колея нового V12 Vantage по сравнению с версиями, оснащёнными мотором V8, расширена на 40 мм. Жёсткость пружин в передней подвеске увеличена на 50%, в задней — на 40%, вдобавок в задней подвеске на 13% увеличена жёсткость верхних опор и внедрены мягкие вспомогательные пружины, улучшающие плавность хода. Жёсткость переднего стабилизатора поперечной устойчивости увеличена на 5%, заднего — наоборот, снижена на 41% для оптимального баланса комфорта и управляемости. Кроме того, заново настроены адаптивные амортизаторы и рулевое управление.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Тормоза — карбон-керамические (они на 23 кг легче стальных): диаметр передних дисков — 410 мм (6-поршневые суппорты), диаметр задних дисков — 360 мм (4-поршневые суппорты). Штатные шины — Michelin Pilot Sport 4S размерностью 275/35 R 21 спереди и 315/30 R 21 сзади.



Кузов получил новое аэродинамическое оперение, площадь переднего воздухозаборника увеличена на 25%, в композитном капоте есть U-образная вентиляционная прорезь. Заднее антикрыло создаёт 204 кг прижимной нагрузки на максимальной скорости, но от него можно отказаться ради более элегантного внешнего вида. Дополнительные распорки и усилители позволили увеличить жёсткость кузова на 8%.

Отдача V12 сегодня уже не впечатляет — максимальные 700 л.с. и 753 Нм. Получается, что мерседесовский V8, что стоит под капотом DBX707, при меньшем рабочем объёме эффективнее — 707 л.с. и 900 Нм, зато V12 имеет более благородный звук выхлопа через облегчённый (минус 7,2 кг) коллектор из 1-миллиметровой нержавеющей стали.



Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» ZF. Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, максимальная скорость — 322 км/ч. Для сравнения скажем, что аналогичные характеристики у купе Aston Martin V8 Vantage (510 л.с., 685 Нм) составляют 3,6 с и 314 км/ч, то есть выигрыш в динамике, прямо скажем, незначительный. Вдобавок купе с мотором V12 более чем на центнер тяжелее: снаряженная масса — 1795 кг, но удельная мощность у топ-версии на 20% выше и составляет 390 л.с. на тонну.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Салон, по сути, такой же, как у младших версий. В виде опции предлагаются облегчённые на 7,3 кг сиденья с открытым углепластиковым каркасом (именно они показаны на фотографиях) и ручными регулировками.



Цена в пресс-релизе не объявлена, но по данным британского журнала Autocar каждый Aston Martin V12 Vantage обошёлся покупателю не менее чем в 265 тысяч фунтов стерлингов. Есть ли в их числе покупатели из России, неизвестно.

