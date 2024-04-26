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  • Обещанные России кроссовер Jetour T1 и внедорожник Jetour T3: теперь живьём

Обещанные России кроссовер Jetour T1 и внедорожник Jetour T3: теперь живьём

26.04.2024 170 0 0

Ожидается, что модель с младшим индексом будет доступна в России как только с ДВС, так и с гибридной установкой. Рамный вездеход планируют продавать исключительно в виде подзаряжаемого гибрида.

Удивительно, но некоторые совершенно новые модели бренда Jetour (принадлежит компании Chery) впервые засветились вовсе не в Китае, а в России: у нас их показали на презентационных слайдах в марте этого года. Зато на родине дебютировали уже «живые» машины, пусть и в статусе концептов разной степени готовности. Речь идет о брутальном кроссовере Jetour T1 и рамном внедорожнике Jetour T5 (для РФ его анонсировали под индексом T3). Сначала Jetour устроил отдельную презентацию для представителей китайских СМИ, публичную же премьеру SUV справили на Пекинском автосалоне, который открылся 25 апреля. Начнем с паркетника.

Jetour T1
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Jetour T1
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Jetour T1
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Jetour T1 будет открывать линейку «внедорожных» кроссоверов марки. Но несмотря на статус младшей модели это совсем не маленький автомобиль: длина – 4705 мм, колесная база – 2800 мм. В Китае продемонстрировали подзаряжаемую гибридную версию, в состав установки входит бензиновый турбомотор 1.5 и батарея емкостью 27 кВт*ч. Кстати, на домашнем рынке электрифицированные модели Jetour будут продавать под суббрендом Shanhai с отдельной эмблемой. В России же для кроссовера еще заявлен чисто бензиновый вариант. В арсенале модели также значатся полный привод и блокировка дифференциала.

Jetour T1

На родине товарный T1 должен появиться к концу текущего года, а на российский рынок его планируют вывести в 2025-м: в первом квартале привезут «традиционный» кроссовер, в четвертом – гибрид PHEV.

Если Jetour T1 представлен в виде уже готового к производству прототипа, то Jetour T5/T3 – это чистый шоу-кар. Объявлено, что созданный по его мотивам серийный автомобиль станет первым настоящим внедорожником марки, у него будет рамная конструкция. По предварительной информации, длина товарного вездехода составит 5173 мм, колесная база – 2850 мм. Модель предложат с пяти-, шести- или семиместным салоном.

Jetour T5. В России этот внедорожник анонсировали как Jetour T3
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Jetour T5. В России этот внедорожник анонсировали как Jetour T3
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Jetour T5. В России этот внедорожник анонсировали как Jetour T3
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Jetour T5. В России этот внедорожник анонсировали как Jetour T3
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Для Jetour T5 анонсирована только гибридная модификация PHEV. Полноприводный внедорожник получит систему на основе бензинового турбомотора 2.0. Суммарная отдача – 761 л.с., с места до «сотни» вездеход сможет разгоняться за 4,6 секунды.

Jetour T5. В России этот внедорожник анонсировали как Jetour T3

В Китае серийный T5 ждут в следующем году, до России внедорожник должен добраться в первом квартале 2026-го.

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