KG Mobility (бывший SsangYong) на автосалоне в Сеуле: 1 серийная новинка и 3 концепта

Южнокорейская компания KG Mobility показала в Сеуле среднеразмерный электрический кроссовер Torres EVX и сразу запустила его в продажу. Концепты O100, F100 и KR10 тоже в недалёком будущем превратятся в серийные модели.

Официальное превращение SsangYong Motor в KG Mobility состоялось на прошлой неделе: автопроизводитель, долгие годы находившийся в кризисе под крылом индийской корпорации Mahindra & Mahindra, теперь принадлежит южнокорейскому концерну KG Group. В Сеуле новые хозяева показали, как будет развиваться модельный ряд, но пока не показали новую эмблему: кроссовер Torres EVX и концепты стояли на стенде без неё, но с шильдиками KG Mobility, в салоне Torres EVX на руле по-прежнему красуется эмблема SsangYong.

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Torres EVX (на заглавном фото) — это электрическая версия «углеводородного» кроссовера Torres, дебютировавшего в прошлом году. Torres EVX отличается от «просто Торреса» не только силовой установкой, но и дизайном: у электромобиля собственное оформление передка и полностью оригинальная передняя панель в салоне с широким двухэкранным табло, а в отделке используется натуральное дерево, подчёркивающее экологичность машины.



KG Mobility Torres EVX

Несмотря на то, что Torres EVX уже доступен для предзаказа в Южной Корее, техническая информация о нём пока крайне скудная. Габаритная длина — 4715 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1725 мм, дорожный просвет — 174 мм. Салон — 5-местный, объём багажника — 839 л (со сложенными задними сиденьями — 1662 л). Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи, которую поставляет китайская компания BYD, — 73,4 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 500 км по циклу WLTP. О силовой установке не сказано ни слова. Единственный электромотор расположен на передней оси и выдаёт максимальные 150 кВт (204 л.с.).



KG Mobility Torres EVX

На домашнем рынке цены на Torres EVX начинаются с 48,5 млн вон (2,87 млн рублей в переводе по текущему курсу), но с учётом правительственных субсидий реальная минимальная цена — 30 млн вон (1,77 млн рублей). До конца текущего года Torres EVX выйдет на внешние рынки, в том числе на европейский.



Три концепта KG Mobility, показанные в Сеуле, должны превратиться в серийные модели к 2025 году, точные сроки пока не названы. Вообще видно, что пока в KG Mobility из-за смены владельца царит неразбериха, работа пиар-отдела налажена очень плохо, фирменных фотографий концептов нет, но, к счастью, их «нащёлкал» корреспондент компании RSA — это официальный дистрибьютор KG Mobility в скандинавских странах. Все концепты пока без салонов, стёкла у них наглухо тонированные.

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Пикап O100 ярко-жёлтого цвета сделан на базе кроссовера Torres EVX, но колёсная база сильно увеличена, передок оформлен чуть более агрессивно, чем у кроссовера, напоказ выставлены мощные буксирные проушины, пухлые пороги снабжены широкими подножками, на крыше и в кузове установлены крепления для дополнительных аксессуаров и багажа.



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F100 — это большой электрический внедорожник в типичном для SsangYong стиле, щедро сдобренном диодной «цветомузыкой»: передок представляет собой световое табло с крупными пикселями, из которых можно складывать незамысловатые узоры и рисунки.



KG Mobility KR10

KR10 — среднеразмерный SUV, который позиционируется как идейный наследник хорошо известного в России рамного внедорожника SsangYong Korando второго поколения: у концепта похожие пропорции, нарочно зауженный передок с круглыми фарами и надпись Korando под крупноячеистой решёткой между фарами. По сути, KR10 выступает в том же размерном классе, что и Torres, так что пока непонятно, как эти модели будут сосуществовать, будем ждать подробностей.



Помимо концептов KG Mobility показала прототип платформы для будущих электромобилей, у неё два электромотора (по одному на ось), которые являются частью глубоко интегрированных силовых модулей — проще говоря, конструкция очень компактная. Разработка этой платформы, согласно пресс-релизу, должна завершиться к 2026 году, то есть ближайшие новинки, очевидно, будут сделаны не на ней.

