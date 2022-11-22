Брутальный кроссовер SsangYong Torres: представлена глобальная версия

Как и на родине, в других странах паркетник предложат с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.5, зато коробку кое-где можно будет выбрать. Россию марка давно покинула, однако Торрес доступен и у нас.

Kolesa.ru уже рассказывал подробно о судьбе многострадальной марки SsangYong, так что напомним лишь вкратце. Вместо индийской Mahindra & Mahindra, так и не сумевшей раскрутить в должной мере на мировом рынке бренд, СсангЁнгом теперь владеет консорциум во главе с корейским многопрофильным концерном KG Group. Пока решался вопрос с продажей, сама марка времени даром не теряла: еще летом в родной Корее стартовал новый кроссовер Torres с довольно брутальным обликом. И вот представлена глобальная версия.

Презентацию и тест-драйв для журналистов провели в Чили, если точнее, в национальном парке Торрес-дель-Пайне, в честь которого и был назван паркетник. Сообщается, что в мероприятии приняли участие около пятидесяти представителей СМИ из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. При этом именно в Чили и начнется экспортная карьера модели.

1 / 2 2 / 2

Снаружи и внутри глобальный SsangYong Torres повторяет вариант для Кореи. У кросса массивные бамперы, на радиаторной решетке красуются вертикальные «клыки». На корме – выпуклость, хотя крепление для запаски отсутствует. В салоне – многослойная передняя панель, над которой возвышается тачскрин мультимедийной системы (в Чили планшет диагональю 9 дюймов, в Корее – 12,3 дюйма), а вместо привычного блока управления климат-контролем с кнопками и шайбами – еще один сенсорный экран (8”, расположен под центральными дефлекторами обдува, также отвечает за управление другими функциями). В списке оборудования еще значатся разделенная на три секции виртуальная «приборка», до восьми подушек безопасности, подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

В основе Торреса лежит переднеприводная платформа с поперечным расположением мотора. Длина кроссовера равна 4700 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1720 мм, колесная база – 2680 мм. То есть новинка занимает нишу между паркетником SsangYong Korando (длина – 4450 мм, расстояние между осями – 2675 мм) и рамным внедорожником Rexton (4850 и 2865 мм). Паспортный дорожный просвет Torres – 195 мм. Объем багажника – 703 литра под шторкой, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1662 литров.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Двигатель один – бензиновая «турбочетверка» 1.5, которая на экспортной версии выдает 163 л.с. и 280 Нм (в Корее мощность этого мотора составляет 170 л.с., но крутящий момент тот же). В Чили паркетник будет доступен с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», тогда как на родине марки модель предложена только с 6АКП. Привод передний или полный.



Чилийцы уже могут заказать новый кроссовер, но полного прайс-листа еще нет, старт «живых» продаж намечен на декабрь. Позже модель доберется и до других стран, где присутствует SsangYong. А вот в Европу чисто бензиновый SUV вряд ли привезут: там в следующем году должна появиться электроверсия («зеленый» Torres пока не представлен даже в Корее).

Россию корейский бренд окончательно покинул еще пару лет назад после неудачного камбэка. Однако у нас тоже можно приобрести SsangYong Torres: кросс, очевидно, привозят по схеме параллельного импорта, он «висит» на одном из маркетплейсов, цена – где-то от трех миллионов рублей.

