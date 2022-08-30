Сеульский суд одобрил смену владельца SsangYong Motor, компанию переименуют

Затянувшаяся и довольно нервная эпопея по спасению терпящей бедствие компании SsangYong Motor, похоже, подходит к концу: новым владельцем производителя внедорожников, кроссоверов и пикапов станет южнокорейский консорциум во главе с концерном KG Group.

С конца 2020 года SsangYong Motor находится под назначенным Сеульским судом внешним управлением — таков печальный итог десятилетнего нахождения SsangYong под крылом индийской компании Mahindra & Mahindra, в течение которого южнокорейская компания не смогла стать заметным игроком глобального авторынка и генерировала убытки. Пандемия COVID-19 усугубила кризис внутри SsangYong, индийцы не смогли дать денег на спасение и решили избавиться от несчастливой южнокорейской «дочки».

В начале этого года суд выбрал из нескольких претендентов на покупку SsangYong консорциум во главе с Edison Motors, но этот консорциум внезапно развалился и сделка сорвалась. Новым основным кандидатом на владение SsangYong в июне стал другой консорциум — на сей раз во главе с концерном KG Group. Если бы сделка с KG Group не состоялась, то компанию SsangYong уже этой осенью пришлось бы ликвидировать, но, к счастью, южнокорейские СМИ (в частности Yonhap News Agency) сообщают, что всё идёт хорошо: KG Group сотоварищи подтвердили свои финансовые обязательства, суд и банки-кредиторы сделку одобрили, дальше — дело техники. Общая сумма сделки составляет порядка 950 млрд вон или 700 млн долларов США.

Теперь SsangYong Motor ждёт реструктуризация, которая будет сопровождаться допэмиссией акций с последующим их перераспределением. В результате доля Mahindra & Mahindra с нынешних 74,65% уменьшится до однозначного числа (то есть меньше 10%), а доля консорциума составит 61%. Уже 1 сентября SsangYong Motor будет якобы переименована в KG SsangYong Mobility, но официального подтверждения этой информации мы пока не нашли.

KG Group — это многопрофильный южнокорейский концерн, основанный в 2003 году как компания по производству химических удобрений. Сегодня KG Group производит сталь и экологически чистые материалы для различных областей промышленности, владеет сетью кофеен и заведений быстрого питания (KFC Korea), занимается логистикой, образованием, консалтингом, современными платёжными системами, строительством, утилизацией выработавших свой ресурс аккумуляторов и медиа-бизнесом.

SsangYong Torres

Будем надеяться, что объявление о планах на будущее SsangYong не заставит себя долго ждать. Всё время, что компания находилась в подвешенном состоянии под внешним управлением, она работала и даже выпускала новинки, самой свежей премьерой стал брутальный кроссовер Torres — его показали в июне. С января по июль этого года глобальные продажи SsangYong составили 58 461 автомобиль, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

