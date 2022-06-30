На SsangYong Motor нашёлся новый покупатель — консорциум во главе с KG Group

Эпопея по спасению SsangYong Motor продолжается: после сорвавшейся в марте сделки с Edison Motors на проблемного южнокорейского автопроизводителя нашёлся новый покупатель — корейский многопрофильный концерн KG Group, он готов инвестировать в SsangYong порядка 700 млн долларов.

С конца 2020 года SsangYong Motor находится под назначенным Сеульским судом внешним управлением: в условиях пандемии COVI19 компания оказалась в финансовом кризисе, владеющая SsangYong индийская компания Mahindra & Mahindra не смогла дать денег на развитие. Mahindra & Mahindra купила SsangYong в 2011 году, ей принадлежат 74,65% акций южнокорейского производителя внедорожников, кроссоверов и пикапов. Под покровительством индийцев SsangYong Motor не смогла добиться сколь-нибудь заметных успехов и генерировала убытки, так что коронавирус став всего-лишь катализатором кризиса, а не его причиной. Задача введённого судом внешнего управляющего — найти для SsangYong нового инвестора, который выкупит долю Mahindra & Mahindra и предложит вменяемый план развития компании.

В начале этого года суд выбрал из массы претендентов на покупку SsangYong консорциум во главе с Edison Motors — это малоизвестный южнокорейский производитель автобусов и лёгких грузовиков, но с большими амбициями и намерением стать «Apple от автоиндустрии». Сделка должна был завершиться в конце марта, но Edison Motors не внесла оговоренную сумму, поэтому процесс поиска инвестора пришлось начать заново.

На этой неделе корейские СМИ (в частности The Korea Economic Daily и The Korea Herald) сообщили, что очередным покупателем SsangYong Motor выбран новый консорциум — на сей раз во главе с KG Group, другие участники этого консорциума — частные инвестиционные компании Cactus Private Equity и Pavilion Private Equity. KG Group сотоварищи готова инвестировать в SsangYong порядка 900 млрд вон или 700 американский долларов — это примерно в три раза больше, чем обещал консорциум во главе с Edison Motors. Оформить сделку планируется к началу осени, в противном случае компанию SsangYong ждёт банкротство и ликвидация, так как 15 октября истечёт отведённый судом срок на поиск нового инвестора и закрытие сделки о покупке. Будем надеяться, что у KG Group всё получится, поверхностное изучение этого претендента внушает куда больший оптимизм, чем Edison Motors.

KG Group — это многопрофильный южнокорейский концерн, основанный в 2003 году как химическая компания по производству удобрений. Сегодня бизнес KG Group сильно разросся и диверсифицирован: концерн занимается производством стали, экологически чистых материалов для различных областей промышленности, владеет сетью кофеен и заведений быстрого питания (KFC Korea), занимается логистикой, образованием, консалтингом, современными платёжными системами, строительством, утилизацией и переработкой аккумуляторов и даже владеет несколькими СМИ. В общем, большая компания с большим оборотом, спасение SsangYong Motor должно оказаться ей по силам.

Напомним, что SsangYong, несмотря на затянувшееся подвешенное состояние, продолжает работу и даже представил в этом месяце полностью новую модель — брутальный кроссовер Torres. С января по май этого года глобальные продажи SsangYong выросли на 25% (по сравнению с январём-маем 2021 года) и составили 39 700 автомобилей.

