SsangYong рассекретил кроссовер Torres: 1,5-литровый турбомотор и полный привод

Дилеры бренда сегодня начали принимать заказы на новинку. Стартовый ценник – 26,9 млн вон, что эквивалентно примерно 1,19 млн рублей по текущему курсу.

О том, что марка SsangYong намерена расширить модельный ряд за счёт нового кроссовера, Kolesa.ru сообщал минувшей весной. Тогда же был показан экстерьер новинки, а на прошлой неделе были опубликованы снимки её интерьера. Модель получила название Torres, в честь Торрес-дель-Пайне – национального парка в Чили. Напомним, в линейке бренда SUV займет место между паркетником Korando и рамным внедорожником Rexton. Теперь SsangYong полностью рассекретил новинку, объявил о старте приёма заказов и назвал цены. Живые продажи начнутся в июле.



На фото: SsangYong Torres

Экстерьер можно назвать брутальным: об этом говорят в том числе массивные бамперы, рельефный капот, радиаторная решётка с «прорезями», воздухозаборник с оригинальным рисунком, чёрный обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, чёрные рейлинги на крыше, а также отдельный выделяющийся элемент на корме, окрашенный в цвет кузова (несмотря на расположение ручки, багажная дверь поднимается вверх, а не откидывается в сторону). Кроссовер получил светодиодную головную оптику и светодиодные же фонари, покупателям предлагается выбрать из семи цветов кузова, а также из 12 двухцветных вариантов.



Салон кроссовера рассчитан на пятерых седоков. Вариантов цветового оформления салона три – чёрный, хаки и коричневый. Оформление интерьера Torres отличается от других актуальных моделей SsangYong. Так, новый SUV получил «многослойную» переднюю панель, над которой возвышается тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма (у других машин марки дисплей интегрирован в панель).



Блок управления климатической установкой с физическими кнопками заменили восьмидюймовым сенсорным экраном, с его помощью можно управлять и другими функциями автомобиля. Он находится под центральными дефлекторами обдува. Кроме того, у Torres трёхсекционная виртуальная «приборка». Объём багажника у кроссовера составляет 703 литра, а со сложенными спинками кресел второго ряда он вырастает до 1662 литров.



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Полноприводный кроссовер SsangYong Torres оснастили бензиновым четырёхцилиндровым 170-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. Известно, что в 2023 году у модели будет также электрическая версия, но пока что информации о её начинке нет.



В список стандартного оборудования входят функция удержания автомобиля в полосе движения, системы предотвращения столкновений, предупреждения о безопасном расстоянии, помощи при экстренном торможении, мониторинг слепых зон.

Сегодня дилеры SsangYong в Корее начали принимать заказы на Torres. Стартовый ценник составляет 26,9 млн вон, что эквивалентно примерно 1,19 млн рублей по текущему курсу. За топовую версию попросят не менее 30,4 млн вон (около 1,35 млн рублей).

