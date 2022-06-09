Кроссовер SsangYong Torres отличился не только брутальным обликом: рассекречен салон

О трудностях компании SsangYong мы уже рассказывали, и не раз, так что напомним лишь вкратце: марке нечем платить по долгам, ведь индийский концерн Mahindra & Mahindra, которому принадлежит почти 75% акций корейского производителя, отказался ее финансировать. Уже дважды сообщалось о том, что новый владелец найден, и дважды сделка срывалась. Согласно свежим данным, фирму SsangYong может приобрести местный консорциум KG Group (в его активе, в частности, химическая промышленность и сталелитейный бизнес) или… производитель нижнего белья Ssangbangwool Group. Сама марка отдает предпочтение первой компании. Впрочем, официального релиза об очередном инвесторе еще не было. Тем временем SsangYong вот-вот расширит модельный ряд: к премьере готов кроссовер Torres. Экстерьер серийной машины раскрыли в мае, а теперь опубликованы первые изображения салона.

SsangYong Torres

Интерьер пятиместного Торреса оформлен не так, как у других нынешних моделей SsangYong. Новому SUV досталась «многослойная» передняя панель, над которой возвышается тачскрин мультимедийной системы (диагональю 12,3 дюйма; у остальных машин марки дисплей встроен в панель), а вместо привычного блока управления климат-контролем с кнопками и шайбами – еще один сенсорный экран (8-дюймовый, он расположен под центральными дефлекторами обдува, также отвечает за управление другими функциями). Еще Torres получил цифровую «приборку», разделенную на три секции. Также объявлено, что объем багажника со сложенными спинками кресел второго ряда составляет 1662 литра.



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Что же касается внешнего облика, то он у новинки получился довольно брутальным. Особенности – массивные бамперы, «прорези» на радиаторной решетке и выпуклость на корме (но крепления для запаски нет). Кстати, ручка багажной двери вроде бы намекает на то, что та открывается в сторону, однако дверь – подъемная, это ранее подтвердили шпионские снимки.



Корейские профильные СМИ пишут, что у кроссовера несущий кузов. Модели прочат бензиновую «турбочетверку» 1.5; полный привод, очевидно, предусмотрен. В 2023 году модель получит электрическую версию, но информации о начинке пока нет.

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На родине SsangYong заказы на Torres начнут принимать в следующий понедельник, 13 июня. Вероятно, тогда же появятся новые фото и подробности. К слову, ранее было объявлено, что в линейке бренда новая модель займет нишу между паркетником Korando и рамным внедорожником Rexton.

