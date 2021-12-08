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  • Электрокросс SsangYong выходит на рынок: Korando e-Motion не впечатлил характеристиками

Электрокросс SsangYong выходит на рынок: Korando e-Motion не впечатлил характеристиками

08.12.2021 198 0 0

Корейская марка вот-вот запустит в продажу свой первый «зеленый» SUV. Первыми новинку получат европейцы, им модель предложат только с одной батареей и передним приводом.

 

О бедственном положении SsangYong мы уже рассказывали подробно, и не раз, так что напомним лишь вкратце. В конце прошлого года компания признала, что ей нечем платить по долгам, ведь несколькими месяцами раньше индийский концерн Mahindra & Mahindra, пока еще владелец корейской марки (ему принадлежит почти 75% акций), отказался ее финансировать. Затем велись поиски нового инвестора, одновременно SsangYong постепенно ужимался (например, урезал зарплату и соцпособия, перевел свой завод на односменную работу). В итоге, покупатель нашелся: им может стать корейская фирма Edison Motors (производит электробусы и легкие грузовики). Состоялась ли сделка – официально пока не объявлено. Тем временем SsangYong выводит на рынок новинку.

Еще летом компания анонсировала кроссовер Korando e-Motion, то есть электроверсию Korando актуального поколения. Но тогда опубликовали всего несколько фирменных картинок. Теперь же раскрыты почти все характеристики. Отметим, паркетник стал первой массовой «электричкой» марки.

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Как и было обещано ранее, первыми SsangYong Korando e-Motion получат вовсе не корейцы, а европейцы. В Старом Свете кроссовер предложен со 190-сильным электромотором (максимальный крутящий момент – 360 Нм), установленным на передней оси. Двухмоторной, то есть полноприводной версии не будет. Батарея тоже только одна – емкостью 61,5 кВт*ч (от LG Chem). Заявленный запас хода – 339 км (по циклу WLTP). Полностью зарядить кроссовер удастся за 11 часов, а при быстрой зарядке «заправить» Korando e-Motion до 80% можно за 33 минуты.

Между тем конкуренты в плане техники впереди. Например, паркетник Hyundai Kona Electric европейцам доступен не только с базовой батареей на 39 кВт*ч (дальнобойность – 305 км), но и с аккумулятором на 64 кВт*ч, который обеспечит запас хода 484 км. Citroen e-C4 с более слабой, чем у Korando e-Motion, батареей (50 кВт*ч), тем не менее, обещана дальнобойность 350 км. А для Volkswagen ID.4 можно выбрать аккумулятор на 77 кВт*ч, с которым «немец» сможет проехать без подзарядки 522 км. Но вернемся к новинке SsangYong.

Внешне от Korando с ДВС электроверсия отличается оформлением передней части: у e-Motion другой бампер и заглушка на месте радиаторной решетки. Кроме того, у «электрички» есть декоративные детали ярко-синего цвета, лючок зарядки установили в правом переднем крыле. Длина Korando e-Motion равна 4465 мм, что на 15 мм больше по сравнению со стандартным кроссом. Колесная база – прежние 2675 мм. Не изменился и объем багажника (521 л).

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Салон такой же, как у «традиционного» паркетника. Список оборудования тоже в целом совпадает, для обоих предусмотрены мультимедиа-система с экраном на 8 или 9 дюймов, двухзонный климат-контроль, виртуальная «приборка», адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

Цены пока известны только для Испании. В этой стране, по информации местного издания Motor.es, SsangYong Korando e-Motion будет доступен в двух комплектациях за 36 000 и 39 000 евро (около 2 990 000 и 3 239 000 рублей по текущему курсу). Для сравнения, Hyundai Kona Electric с батареей на 64 кВт*ч в Испании сегодня стоит от 28 540 евро (2 371 000 рублей), цена Volkswagen ID.4 с топовым аккумулятором 77 кВт*ч – от 46 040 евро (3 824 000 рублей). Ну а SsangYong Korando с ДВС испанцам обойдется минимум в 20 600 евро (без учета скидок; 1 711 000 рублей).

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Ранее компания SsangYong также обещала запустить в производство другие электрические кроссоверы, брутальный внедорожник и даже пикапы, причем SUV уже не должны иметь бензиновых родственников. Что ж, посмотрим, удастся ли ей реализовать свои планы с новым владельцем (если, конечно, сделка вообще состоится).

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